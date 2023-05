52 proc. polskich firm planuje wspierać rozwój morskiej energetyki wiatrowej; 9 proc. ankietowanych już się w nią zaangażowało - wynika z badania BGK. Wśród największych beneficjentów budowy morskich farm wiatrowych w Polsce jest m.in. przemysł stoczniowy, stalowy i metalowy - dodano.

Inicjatywa tzw. local content w offshore cieszy się dużym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców - zwrócono uwagę w poniedziałkowej informacji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wyniki badania BGK pokazują, że 9 proc. badanych firm już się w nią zaangażowało, a kolejne 52 proc. planuje dołączyć do tej grupy lub widzi taką możliwość. Wśród największych beneficjentów budowy morskich farm wiatrowych w Polsce wskazuje się m.in. przemysł stoczniowy, stalowy i metalowy. "Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej wymienia ponad 300 polskich firm, które mogą uczestniczyć w łańcuchu dostaw farm na Bałtyku" - wskazano.

Z kolei około 47 proc. spośród już zaangażowanych przedsiębiorców uważa, że bieżąca skala i zakres ich działalności są wystarczające, aby zaangażować się w budowę farm wiatrowych. Natomiast 12 proc. respondentów, którzy znają inicjatywę local content w offshore, ale dopiero planują się w nią zaangażować uważa, że to działanie będzie wymagało wprowadzenia zmian w wewnętrznych procesach i organizacji firmy. "Realizacja tak złożonej inwestycji może wiązać się z koniecznością zwiększenia zatrudnienia - budowaniem nowych relacji biznesowych z innymi podmiotami oraz rozbudową mocy produkcyjnych" - ocenił Adam Piłat z BGK, cytowany w poniedziałkowej informacji. Dodał, że podmioty dopiero planujące swoje zaangażowanie "zdają się nie doceniać tych wyzwań".

Według badania niezależnie od świadomości i stopnia aktualnego zaangażowania w inicjatywę local content w offshore, polscy przedsiębiorcy widzą dla siebie perspektywy partycypacji w łańcuchu produkcji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. W grupie firm znających inicjatywę i już zaangażowanych 16 proc. pełni rolę wykonawców bezpośrednich, a 53 proc. realizuje funkcję podwykonawców. Blisko połowa badanych przedsiębiorców deklaruje, że mogliby brać udział w produkcji turbin lub ich komponentów, a ponad 60 proc. zgłasza gotowość dostarczania innych części elektrowni. Gotowość wsparcia w pracach instalacyjnych wyraża 20 proc. badanych przedsiębiorstw, natomiast fazy projektowa oraz eksploatacyjna interesują po ok. 10 proc. respondentów - dodano.

Jak podkreślono w informacji, transformacja energetyczna jest jednym z kluczowych wyzwań, z jakimi mierzy się światowa gospodarka. "Morskie farmy wiatrowe odgrywają istotną rolę w tym procesie, a sam proces ich budowy na Bałtyku jest szansą dla polskich przedsiębiorców, którzy zdecydują się na udział w inicjatywie" - wskazano. Przytoczono szacunki, zgodnie z którymi udział morskiej energetyki wiatrowej w całkowitej produkcji energii w Polsce może wynosić nawet 57 proc. w 2040 r.

Autorzy badania podkreślili, że morska energia wiatrowa odgrywa kluczową rolę w dekarbonizacji światowych dostaw. "Komisja Europejska przyjęła technologię jako jeden z filarów swojej strategii energetycznej i jeden ze strategicznych celów Europejskiego Zielonego Ładu" - przypomniano. Według unijnych prognoz, jak stwierdzono, moc morskiej energetyki wiatrowej w Europie może osiągnąć 60 GW do 2030, i 300 GW do 2050 r.

Marcin Terebelski z BGK zwrócił uwagę, że rozwój polskiego przemysłu wpisuje się w cele jednego z programów naszego modelu biznesowego. Wyjaśnił, że obecne regulacje unijne związane ze zrównoważonym rozwojem zobowiązują nas, aby dostarczać i wdrażać rozwiązania dla projektów wspierających rozwój gospodarki. "W tym przypadku chcemy wspierać polskich przedsiębiorców, którzy podejmą się uczestnictwa w budowaniu morskich farm wiatrowych. Aby to zrealizować, musimy poznać potrzeby, oczekiwania i perspektywy polskich firm działających w branżach, które mogą zaangażować się w tę inicjatywę" - stwierdził Terebelski.

Planowana wartość projektu inwestycyjnego na Bałtyku wynosi ok. 130 mld zł - zwrócono uwagę w informacji. Z badania wynika, że odsetek zamówień trafiających do polskich przedsiębiorców mógłby sięgnąć 27 proc. w przypadku usług związanych z instalacją morskich farm wiatrowych oraz nawet 74 proc., gdy chodzi o produkcję innych niż turbiny części do elektrowni.