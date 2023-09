Pandemia oraz sztuczna inteligencja wymuszają zmiany w sektorze IT; 62 proc. zmian w przedsiębiorstwach dotyczy transformacji technologicznej - wynika z badania "Change Management – kompas managera 2023”.

W dobie przyspieszonych transformacji konieczność doskonalenia kompetencji miękkich dotyczy wszystkich pracowników, ale to od liderów w obszarze IT może zależeć przyszłość wielu firm - wynika z badania "Change Management - kompas managera 2023", przeprowadzonego na zlecenie firmy rekrutującej Wyser. Zdaniem autorów badania, na skutek postępującej automatyzacji kluczowe staje się podnoszenie kompetencji w zakresie myślenia analitycznego i kreatywnego.

Z badania wynika, że 100 proc. managerów deklaruje gotowość do przeprowadzenia zmiany w organizacji. Jednak 59 proc. z nich ma problem z zakomunikowaniem pracownikom konieczności jej wdrożenia. "Wśród pięciu najtrudniejszych obszarów procesu transformacji w firmach liderzy dwukrotnie wskazali na problemy związane z personelem. Były to konieczność zaangażowania pracowników w zmianę (44,5 proc.) i przekonanie ich do słuszności innowacji (34 proc.)" - podano.

Według badania 62 proc. zmian w przedsiębiorstwach dotyczy obecnie transformacji technologicznej. "Oznacza to, że na skutek zarówno wymuszonego pandemią rozwoju cyfryzacji, jak i postępu w zakresie sztucznej inteligencji obserwujemy ogromną zmianę w sektorze IT" - zauważono.

Autorzy badania powołali się na wyniki z najnowszego raportu Światowego Forum Ekonomicznego, z którego wynika, że 44 proc. umiejętności cenionych dotychczas na rynku pracy ulegnie zmianie w ciągu najbliższych 5 lat, a 60 proc. pracowników będzie wymagać szkolenia w tym zakresie do 2027 roku.

Jak zauważono, wyniki badania pokazują, że "rola managerów odpowiadających za wprowadzeniem zmian w organizacji wymaga nie tylko kompetencji przywódczych, ale przede wszystkim nieszablonowego myślenia i wysoko rozwiniętej inteligencji emocjonalnej". "Prawdziwy lider potrafi wykazać się empatią: aktywnie słuchać, wyjaśniać i reagować na bieżące problemy" - podkreślono.