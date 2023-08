Bezpodstawne podnoszenie cen i zwlekanie z płatnościami to najczęściej wskazywane przez przedstawicieli małych i średnich firm nieetyczne zachowania kontrahentów z powodu inflacji - podano w badaniu "Skaner MŚP". Niemal co piąty ankietowany wskazuje też na zjawisko „podbierania klientów".

Gdy przedsiębiorcy nie otrzymują płatności w terminie, sami mają kłopot z regulowaniem swoich zobowiązań, o czym wspominają w najnowszym badaniu "Skaner MŚP" - wyjaśnia Diana Borowiecka z BIG InfoMonitor. "Na koniec minionego roku 16 proc. przedsiębiorstw informowało, że zalegało z płatnościami zobowiązań, obecnie, choć do końca roku zostało jeszcze wiele miesięcy, takie doświadczenia ma już 22 proc. ankietowanych" - wskazała, komentując dla PAP wyniki badania.

Jak wskazał prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, dynamika zmian zaległości przedsiębiorstw widoczna w rejestrze BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK. W I półroczu br. zaległości firm wobec banków i kontrahentów podwyższyły się o 1,8 mld zł, czyli prawie tyle co w całym zeszłym roku. Odsetek podmiotów przyznających, że mają problem z płatnościami wzrósł z 16 do 22 proc.

Grzelczak zaznaczył, że drugi kwartał br. był kolejnym, w którym wartość nieopłacanych terminowo faktur i kredytów podwyższyła się o 0,9 mld zł. W całym pierwszym półroczu br. - jak dodał - wartość nieopłacanych terminowo zobowiązań kredytowych i pozakredytowych przyspieszyła, zwłaszcza w największych sektorach gospodarki - transporcie, przemyśle i handlu, ale również w takich branżach jak kultura i rozrywka, hotele i zakwaterowanie oraz działalność profesjonalna naukowa i techniczna. "Przez sześć miesięcy br. przybyło prawie 1,8 mld zł zaległości, do 41,24 mld zł. Dla porównania w całym 2022 r. było to 2,2 mld zł (6 proc.), a w ciężkim covidowym 2021 r. - 3,8 mld zł (wzrost o ponad 11 proc.)" - zauważył.

Jak wynika z badania "Skaner MŚP" dla BIG InfoMonitor, ponad 63 proc. przedsiębiorców uważa, że inflacja ogranicza rozwój i konkurencyjność ich działalności gospodarczej i pogarsza kondycję finansową. Pozytywny wpływ inflacji na biznes notuje 2 proc. ankietowanych firm. Zdaniem Grzelczaka ponad połowa biznesu nie spodziewa się, że zjawisko to skończy się w tym roku, pesymistami są szczególnie przedstawiciele usług i przemysłu. Na osłabienie wzrostu cen przed 2024 r. liczy co trzeci z reprezentantów firm MŚP - zauważa.

Z powodu wysokiej inflacji, obok dwóch najczęściej obserwowanych przez przedstawicieli firm MŚP nieetycznych zachowań, czyli bezpodstawnego podnoszenia cen (33 proc.) i ociągania się z płatnościami (28 proc.), niemal co piąty badany wskazuje na "podbieranie klientów", a ponad 12 proc. zwraca uwagę na dużo mniejszą przewidywalność, niedotrzymywanie słowa i zmiany umów.

Według co dziesiątego respondenta, spadło też wzajemne zaufanie w biznesie. Przedsiębiorcy informują również o presji klientów na wykonanie inwestycji w kosztach, obliczonych przed wysoką inflacją oraz o unikaniu wykonywania zobowiązań. Ponad 40 proc. przedsiębiorców, głównie małych firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników, widzi też wynikający z tej sytuacji wzrost nieetycznych zachowań wśród przedsiębiorców, klientów i kontrahentów. Co trzeci badany obserwuje przede wszystkim praktykę ciągłego podnoszenia cen, bez związku z kosztami. Ponad 28 proc. podaje także, że kontrahenci po prostu unikają terminowego regulowania zobowiązań.

Badanie zrealizował w lipcu w ramach projektu "Skaner MŚP" Instytut Keralla Research na zlecenie BIG InfoMonitor. Przeprowadzono je na próbie 500 mikro, małych i średnich firm techniką wywiadów telefonicznych.