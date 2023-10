BLIK jest najpopularniejszą formą płatności online - wynika z raportu Tpay "Jak Polacy kupują online 2023. Rozważny konsument w niepewnych czasach". Taką formę płatności wybiera 70 proc. respondentów.

Dodano, że na drugim miejscu uplasował się szybki przelew (23 proc.), a na trzecim - płatność kartą (19 proc.).

W raporcie podano, że przeważająca część Polaków korzysta z BLIK-a (70 proc.). Względem 2022 r. to wzrost o 9 p.p. oraz 11 p.p. względem 2020 r. Kolejną metodą, z której korzystanie deklarują polscy e-konsumenci jest szybki przelew z wynikiem 23 proc., notując spadek o 7 p.p. względem ubiegłego roku i 4 p.p. w stosunku do 2020 r. Na trzecim miejscu znalazła się płatność kartą z wynikiem 19 proc. Tu również obserwujemy spadki: o 4 p.p. w stosunku do 2022 r. oraz o 6 p.p. w stosunku do 2020 r.

Z raportu wynika ponadto, że BLIK-iem badani najbardziej lubią płacić podczas zamawiania subskrypcji serwisów (59 proc.) oraz za wynajem hulajnogi, skutera czy roweru (58 proc.). Z kolei płatność kartą wysuwa się na prowadzenie jako preferowana metoda wśród osób kupujących zakłady bukmacherskie (26 proc.), a szybki przelew cieszy się szczególnym powodzeniem przy zamawianiu subskrypcji oraz kupnie biletów na wydarzenia kulturalne (po 14 proc.).

Wskazano, że z roku na rok wśród kupujących w sieci rośnie zarówno świadomość, jak i ich wymagania wobec płatności elektronicznych. Na przestrzeni trzech edycji badania Tpay (2023, 2022 oraz 2020 r.) odsetek osób, które przed dokonaniem zakupów online sprawdzają metody płatności dostępne w sklepie internetowym, wzrósł o 5 p.p. (w III edycji było to 81 proc., w II - 77 proc., a w I - 76 proc.).

"Coraz szerszy wachlarz metod płatności wychodzi naprzeciw e-konsumentom, pozwalając im płacić dokładnie w taki sposób, jaki lubią najbardziej. Klientocentryczność to trend od lat widoczny w e-commerce, a jego niezbędnym elementem jest zadbanie o każdą grupę kupujących. Zwyczaje zakupowe różnią się w zależności od segmentu rynku, ale i - przede wszystkim - od profilu klienta" - powiedział, cytowany w komunikacie, Dawid Cichy z Tpay.

W raporcie wskazano też, że na przestrzeni trzech ostatnich lat konsumenci czuli się najbezpieczniej korzystając z płatności za pobraniem (75 proc. wskazań w tym roku, tyle samo w 2020 r., a 60 proc. w 2022 r.). Jako metodę, z którą mają wcześniejsze pozytywne doświadczenia, najwięcej badanych (64 proc.) wskazało płatności odroczone - to o 19 p.p. więcej niż w ubiegłym roku.