Ponad 23 proc. przedsiębiorców z branży budowlanej liczy na większe zamówienia w ostatnich miesiącach roku; kwartał wcześniej odsetek ten wynosił 11 proc. - wynika z opublikowanego w poniedziałek barometru EFL.

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP

"Subindeks Barometru EFL dla branży budowlanej na IV kwartał br. wyniósł 52,7 pkt., o 4,7 pkt. więcej niż kwartał wcześniej. To najwyższy odczyt od ponad 2 lat - w III kwartale 2021 roku wyniósł 52,9 pkt., oraz najwyższy wśród sześciu badanych branż (ex aequo z transportem)"- podano w poniedziałkowej informacji prasowej poświęconej wynikom badania Barometr EFL dla branży budowlanej na IV kwartał 2023.

Jak dodano, w szczególności widać wzrost optymizmu w obszarze sprzedaży. "Ponad 23 proc. przedsiębiorców liczy na większe zamówienia w ostatnich miesiącach roku, podczas gdy kwartał wcześniej ten odsetek wynosił tylko 11 proc." - wskazano. Zwrócono jednak uwagę, że wciąż pozostaje grupa firm obawiających się negatywnych skutków inflacji - 38 proc. zapytanych vs. 41 proc. w trzecim kwartale br.

Prezes EFL Radosław Woźniak zauważył, że "ostatni tegoroczny odczyt Barometru dla branży budowlanej pozytywnie zaskakuje". "Choć firmy cały czas działają w trudnych warunkach związanych z wysoką inflacją, konfliktami zbrojnymi czy mniejszym napływem środków unijnych, to jednak po raz pierwszy od 2 lat wartość subindeksu przekroczyła próg ograniczonego rozwoju wynoszący 50 pkt." - wyjaśnił.

Jego zdaniem, do tej pory motorem napędowym budownictwa były głównie projekty drogowe. "Jednak jak wynika z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego, we wrześniu, po raz pierwszy od niemal roku, odbiły także projekty dotyczące wznoszenia budynków. To może być początek trendu, zgodnie z którym to wznoszenie budynków będzie napędzać branżę budowlaną za sprawą niższych stóp procentowych czy rządowym programom" - przekazał.

Z badania wynika, że większe zamówienia pozytywnie wpływają na płynność finansową. Jej poprawy spodziewa się 23 proc. przedsiębiorców.

"Widać także lekkie odbicie w inwestycjach. Choć zdecydowana większość zapytanych (78 proc.) uważa, że pozostaną one na niezmienionym poziomie co ostatnio, to 10 proc. planuje więcej inwestować w najbliższych miesiącach. Kwartał wcześniej tak uważało 7 proc. zapytanych" - poinformowano.

W raporcie przekazano ponadto, że 38 proc. przedsiębiorstw boi się pogorszenia kondycji swojego biznesu w związku z rosnącą inflacją. Jest to wynik o 3 p.p. niższy niż trzy miesiące wcześniej i jeden z najniższych wśród badanych branż.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego, a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy z terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 27 września 2023 roku.