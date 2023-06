Za wypoczynek podczas Bożego Ciała zapłacimy o 5 proc. więcej niż przed rokiem; średni koszt noclegu dla dwóch osób wynosi 587 zł za dobę - wynika z informacji HREIT na podstawie wyszukiwań z serwisu rezerwacyjnego. Jak dodano, najdrożej jest w Sopocie.

Jak podano, osoby, które zwlekały z rezerwacją noclegów, przeciętnie za wypoczynek w czerwcowy długi weekend zapłacą 587 zł za dobę, czyli o 5 proc. więcej niż w ubiegłym roku. "Relatywnie niewielki wzrost stawek może niektórych dziwić w otoczeniu dwucyfrowej inflacji. Tym bardziej może to być zaskakujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę dane Eurostatu. Z tych za kwiecień 2023 r. wynika bowiem, że hotele, motele i inne miejsca świadczące usługi turystyczne podniosły swoje cenniki aż o prawie 18 proc. rdr" - zauważono.

Wskazano, że relatywnie niski wzrost o 5 proc. może być efektem statystycznym tzw. wysokiej bazy. "Wszystko dlatego, że w zeszłym roku ceny noclegów skokowo wzrosły. Przypomnijmy - gdyby porównać lata 2021 i 2022, to okaże się, że stawki poszły w górę aż o 32 proc. Wtedy powodem był fakt, że w czerwcu 2022 roku mogliśmy w końcu wypoczywać bez żadnych epidemicznych ograniczeń. Stąd też ceny jak i zapotrzebowanie na wypoczynek w zeszłym roku skokowo wzrosły. Po tak dużych podwyżkach trudno się dziwić, że tegoroczna dynamika jest już mniejsza" - stwierdzono. Jak dodano, na powrót do stawek sprzed lat szans już raczej nie ma.

Najdrożej jest w Sopocie. "Szukając na ostatnią chwilę noclegu na przedłużony weekend trzeba się liczyć z tym, że średnia stawka za dobę dla dwóch osób przebiła 800 zł. W porównaniu do zeszłego roku jest to o niemal 30 złotych więcej. Pomijając inflację wysoki koszt noclegów to także efekt tego, że większość oferty jest już zarezerwowana" - podano. I dodano, że na tydzień przed Bożym Ciałem w Sopocie na chętnych czeka już tylko 1/5 miejsc noclegowych.

Według informacji, w Świnoujściu i Międzyzdrojach stawki dla osób szukających noclegu na ostatnią chwilę przekraczają 600 zł za dobę dla pary. Tańsze oferty pobytu można znaleźć w Świeradowie-Zdroju, Kołobrzegu, Karpaczu, Szklarskiej Porębie, Zakopanem czy Wiśle. W tych ośrodkach przeciętna stawka ofertowa - jak podano - wynosi od 500 zł do 583 zł. Podobnie jak w Sopocie, również w tych miejscowościach większość noclegów jest już zarezerwowana, a na chętnych czeka 15 - 20 proc. wolnych pokoi.

Najniższe stawki spośród analizowanych miejscowości są w Krynicy-Zdroju - podczas tegorocznego wypoczynku dwie osoby szukające pokoju na ostatnią chwilę zapłacą średnio 460 zł za dobę, o 6 proc. więcej niż w zeszłym roku.

Na tydzień przed długim weekendem przeciętne obłożenie we wspomnianych miejscowościach turystycznych przekracza 80 proc.

W analizie wzięto pod uwagę dane z 1 czerwca z serwisu Booking. Szukano noclegów w terminie od 8 do 11 czerwca dla dwóch osób.