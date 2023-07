Jedna trzecia klientów banków oczekuje, że przelewy natychmiastowe powinny byś standardową formą płatności - wynika z badania Krajowej Izby Rozliczeniowej i Związku Banków Polskich. Jak podkreślają KIR i ZBP, liczba i wartość takich płatności stale rośnie.

Jak podkreślają KIR i ZBP, dowodem wzrostu popularności usług typu przelewy natychmiastowe są statystyki Express Elixir - pierwszego w Polsce systemu rozliczeniowego, który umożliwia bezpośrednią realizację przelewów w czasie rzeczywistym. W czerwcu 2023 r. zrealizowano w nim 30,81 mln transakcji o wartości 16,7 mld zł, co w porównaniu z czerwcem ub. r. oznacza 58 proc. wzrost liczby przelewów oraz 33 proc. wzrost ich wartości. Natomiast w drugim kwartale 2023 r. w systemie Express Elixir zrealizowano łącznie 87,85 mln transakcji o wartości 48,18 mld zł, co w ujęciu rocznym stanowi wzrost odpowiednio o 62 i 34 proc.

Dane te potwierdzają, że przelewy natychmiastowe w krótkim czasie stały się istotnym elementem polskiego sektora płatniczego i można się spodziewać, że w kolejnych latach ich pozycja jeszcze się umocni - wskazują KIR i ZBP.

Z badania Izby i Związku wynika, że 34 proc. uczestników ocenia, iż przelew natychmiastowy powinien być standardem, a 42 proc. sięga po niego, gdy chce mieć pewność, że pieniądze od razu pojawią się na koncie odbiorcy. 33 proc. wskazało, że największą korzyścią z takich przelewów jest możliwość uregulowania "w ostatniej chwili" rachunku za prąd, wodę czy gaz. Jedna piąta badanych docenia to rozwiązanie przy okazji ważnych transakcji, jako alternatywę dla noszenia przy sobie dużej ilości gotówki. 19 proc. respondentów postrzega przelewy natychmiastowe jako narzędzie do spłaty raty kredytu, pożyczki lub karty kredytowej.

30 proc. respondentów zadeklarowało, że korzysta z przelewu natychmiastowego na numer telefonu w przypadku pilnej potrzeby, na prośbę znajomego bądź członka rodziny, 18 proc. używa tego rozwiązania do drobnych rozliczeń w gronie znajomych, jak np. dzielenie rachunku w restauracji, a 17 proc. korzysta z nich zawsze, ze względu na prostotę określania adresata przelewu. 15 proc. wskazało także płatności za drobne usługi, jak np. przejazd taksówką oraz transfer środków pomiędzy własnymi rachunkami w różnych bankach.

"Współcześni konsumenci oczekują wygodnych, szybkich i prostych rozwiązań. Dotyczy to także sektora usług finansowych. Popularność przelewów natychmiastowych stale rośnie właśnie dlatego, że wszyscy jesteśmy już przyzwyczajeni do usług działających +tu i teraz+" - mówi dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe w KIR Grzegorz Leńkowski. "Wiemy, że aby natychmiastowo przelać pieniądze wystarczy kilka kliknięć i odbiorca od razu ma środki na swoim koncie. Nie ma przy tym znaczenia z jakiego kanału bankowości korzystamy oraz kiedy wysyłamy pieniądze, ponieważ Express Elixir działa o każdej porze, przez 365 dni w roku" - dodaje Leńkowski.

Z danych ZBP wynika, że w pierwszym kwartale 2023 r. liczba użytkowników bankowości internetowej w Polsce wyniosła blisko 23 mln, a niemal 89 proc. z nich aktywnie korzystało z bankowości mobilnej. 68 proc. użytkowników, czyli ponad 13,6 mln osób należy do grupy "mobile only", tzn. loguje się do aplikacji mobilnej przynajmniej raz w miesiącu, bez korzystania przy tym z bankowości elektronicznej - podkreśla ZBP. Klienci doceniają łatwy dostęp do rachunku i intuicyjny interfejs, co - w parze z mobilnością - również wpływa na rosnącą popularność przelewów natychmiastowych - ocenia Związek Banków Polskich.