Badanie: Na Wielkanoc wydamy nawet o 30 proc. mniej niż rok temu

Z badania wynika, że 28% Polaków zrobi świąteczne zakupy tydzień przed Wielkanocą, 22% – 2 tyg. wcześniej, a 20% – kilka dni przed terminem. 15% nie wie, kiedy tym się zajmie lub nie przywiązuje do tego uwagi. Tyle samo osób już teraz robi zapasy.

– Odkładanie zakupów może oznaczać, że Polacy chcą mieć produkty świeże na świątecznych stołach. Na tydzień przed Wielkanocą pojawiają się też najlepsze promocje związane z tą okolicznością. Dlatego konsumentom nie spieszy się – mówi Marcin Lenkiewicz z aplikacji BLIX.

Dr Maria Andrzej Faliński, Prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego, uważa, że brak pośpiechu wiąże się z przekonaniem o niezawodności rynku. Konsumenci są pewni, że zdążą się zaopatrzyć.

– Skoro blisko połowa Polaków chce robić zakupy prawie na ostatnią chwilę, to może dojść do złamania rządowych wytycznych, a w konsekwencji do większego rozwoju zakażeń. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że badanie było robione 20-22 marca br. Od tego czasu sytuacja się pogorszyła. Dlatego możemy mieć tylko nadzieję, że Polacy wezmą to pod rozwagę i już teraz zaczną cały ten proces inaczej planować – zaznacza Krzysztof Zych z UCE GRUOP LTD.

Aż 52% badanych zrobi zakupy raczej w sklepach stacjonarnych. 25% jest o tym przekonanych. 9% jeszcze tego nie wie. Tyle samo osób prawdopodobnie wybierze sklepy online, a 2% jest o tym zdecydowanych. Zadaniem Michała Majszczyka z Hiper-Com Poland, duże obłożenie platform e-commerce sprawia, że większość Polaków z nich nie korzysta. Nieprzygotowanie e-sklepów do obecnej sytuacji i odległe terminy dostaw mocno zniechęcają.

– Kanał online sprzedaży FMCG znacząco wzrósł w ostatnim czasie. Jednak zachowania i przyzwyczajenia konsumentów tak szybko się nie zmieniają. Szeroko pojęty rynek musi nad tym jeszcze popracować – przekonuje Marcin Lenkiewicz.

