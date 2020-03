Badanie: Polacy obawiają się skutków pandemii i wzrostu cen żywności

Polacy boją się także braku towarów w sklepach (46 proc.). W rankingu naszych obaw znalazła się także obniżka wynagrodzeń – dotyczy to aż ¼ respondentów, wzrostu wysokości rat kredytowych (15 proc.) oraz utraty pracy (15 proc.).

Niemal połowa badanych przyznaje się do zgromadzenia odpowiednich zapasów – 68 proc. tych, którzy tak twierdzą kupiło nieco więcej niż zazwyczaj produktów spożywczych. Do zakupu dużo większej ilości żywności przyznało się 31 proc. respondentów. 47 proc. zrobiło zapasy środków higienicznych na więcej niż dwa tygodnie i tylko co dziesiąty Polak wypłacił znaczną sumę pieniędzy z bankomatu.

29 proc. Polaków pracuje obecnie w trybie pracy zdalnej, a 12 proc. przebywa na urlopach. Dlatego też niemal połowa badanych twierdzi, że ma teraz więcej czasu wolnego. Próbujemy go wykorzystać oglądając częściej telewizję (55 proc), czytając więcej książek (52 proc.), oglądając seriale na platformach, typu Netflix, HBO czy Ipla (35 proc.), czy spacerując (31 proc.). Częściej też robimy zakupy w Internecie (15 proc.). Wbrew pozorom na liście naszych internetowych zakupów najwyżej wcale nie jest żywność, a środki czystości - 53 proc. robiących zakupy online. 51 proc. Polaków wykorzystuje ten czas na zakup odzieży (74 proc. kobiet versus 29 proc. mężczyzn), butów (39 proc.), leków i suplementów (41 proc.) czy książek (28 proc.). Obecnie żywność w internecie kupuje 33 proc. badanych – znacznie częściej robią tak mężczyźni – 44 proc. versus 21 proc. kobiet.

Większość Polaków ma nadzieję, że uda nam się ominąć scenariusz włoski, jednak co do czasu, w jakim sytuacja wróci do normy nie mamy większych złudzeń. 27 proc. badanych jest zdania, że sytuacja ustabilizuje się w ciągu ok. 2 miesięcy i niemal tyle samo (26 proc. respondentów), że z powrotem do „normalności” będziemy musieli poczekać od 2 do 3 m-cy.