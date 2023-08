Ponad 80 proc. respondentów uważa, że "dom szczęśliwy" to dom własny, a nie wynajmowany - wynika z opublikowanego w środę raportu Otodom. Według badanych, wymarzona nieruchomość powinna mieć też ogród lub taras, duże okna i stacjonarny internet.

Jak wskazano w raporcie pt. "Szczęśliwy dom. Badanie dobrostanu mieszkańców Polski 2023", szczęśliwy dom to w Polsce przede wszystkim nieruchomość, do której mamy prawo własności, a nie która jest wynajmowana. Taka, która daje poczucie autonomii i możliwość wprowadzenia zmian bez pytania o pozwolenie - uważa 80,3 proc. Polaków.

Badanie Otodom pokazało także, że 76 proc. mieszkańców Polski jest szczęśliwych w swoim miejscu zamieszkania. Jeszcze więcej (84 proc.) twierdzi, że czuje się w nim bezpiecznie, a 81 proc. lubi do swojego domu wracać. Na trzecim miejscu listy czynników wpływających na poczucie szczęścia znalazła się liczba pokoi (28 proc.), natomiast na czwartym - dostęp do stacjonarnego internetu (27 proc.) Ponadto na dobrostan w miejscu zamieszkania wpływa także dostęp do światła dziennego (26 proc.), osobna kuchnia (25 proc.), rozkład pomieszczeń (23 proc.), a także miejsce parkingowe lub garaż (20 proc.).

Dane Otodom Analytics pokazują, że myśląc o zakupie, Polacy preferują mieszkania trzypokojowe. Wskazano, że w czerwcu br. - 35 proc. wszystkich wyszukiwań mieszkań na sprzedaż w miastach powyżej 100 tys. dotyczyło właśnie takich nieruchomości. Mieszkania dwupokojowe stanowiły 23 proc. wyszukiwań, a czteropokojowe - 21 proc.

Dodano, że w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców największe zainteresowanie jest mieszkaniowami o powierzchni w przedziale 41-50 m kw. (26 proc. wyszukiwań w czerwcu 2023r.). Na drugim miejscu znajdują się mieszkania o powierzchni 31-40 m kw. (23 proc.), a tuż za nimi te o powierzchni 51-60 mkw. (19 proc.). Wskzano, że w przypadku wynajmu na pierwszym miejscu znajdują się mieszkania o powierzchni 31-40 m kw (29 proc. wyszukiwań), następnie te o powierzchni 41-50 m kw (25 proc.) oraz 21-30 m kw. (14 proc.).

"To, jakich mieszkań poszukują Polacy, zarówno w przypadku nieruchomości na sprzedaż, jak i na wynajem, nie zawsze jest tożsame z ich wymarzonym lokum. Najczęściej kluczową rolę odgrywają w tym przypadku możliwości finansowe, co przekłada sie na powierzchnię mieszkań" - skomentowała dane ekspertka Otodom Ewa Tęczak.

"Pociesza jednak, że mimo tych kompromisów, trzech na czterech mieszkańców Polski w miejscu, które wybrało na swój dom, odnajduje poczucie szczęścia" - dodała.

Raport Otodom pokazał, że, wielkość miejscowości ma niewielki wpływ na poczucie szczęścia. Jednak - jak podkreślono - najwyższy poziom ogólnego dobrostanu deklarowały osoby mieszkające w małych miastach (do 100 tys. mieszkańców), a także mieszkańcy wsi.

"Łatwy dostęp do szerokiego wachlarza usług, placówek edukacyjnych, przeciętnie wyższe zarobki czy bogata oferta kulturalna same z siebie nie podnoszą poczucia szczęścia. Znaczenie ma bowiem sposób, w jaki sami dbamy o własny dobrostan, pamiętając o jego podstawowych składowych, jak osiąganie celów czy relacje społeczne. Dom może odgrywać kluczową rolę w tym kontekście - jego położenie na mapie Polski już niekoniecznie" - podsumowano.