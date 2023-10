Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach - wynika z opublikowanego we wtorek barometru EFL. Dodano, że główny indeks na IV kwartał wyniósł 50,4 pkt., czyli o 2,3 pkt. więcej niż kwartał wcześniej.

Jak wyjaśniono, indeks przekroczył wartość progu ograniczanego rozwoju (OR) wynoszącego 50 pkt., co oznacza, że w odczuciu przedsiębiorców sytuacja w kontekście prowadzenia działalności w najbliższych miesiącach się poprawi. Dodano, że przekroczenie progu OR oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach.

Eksperci EFL zwracają uwagę, że odczyt przekroczył próg OR po raz pierwszy od dwóch lat (w czwartym kwartale 2021 roku wyniósł 50,3 pkt.). Do tego pozytywnym prognostykiem może być rosnąca od kilku kwartałów skłonność do nowych inwestycji. Na początku roku tylko 0,5 proc. przedsiębiorców wskazywało na większe plany inwestycyjne, w obecnym pomiarze 8 proc.

Jak wskazał, w informacji prasowej, prezes EFL Radosław Woźniak, w tegorocznym pomiarze mamy do czynienia z odwrotną sytuacją, co stanowi pozytywne zaskoczenie. Zwrócono uwagę, że po raz pierwszy od 2 lat został przekroczony próg ograniczonego rozwoju, który wskazuje, że firmy widzą światełko w tunelu rozwojowym. "Optymizmem napawa także wskaźnik inwestycyjny - jest najwyższy od kilkudziesięciu miesięcy" - ocenił Woźniak.

Jego zdaniem na lepsze nastroje wpływ ma m.in. spadająca od kilku miesięcy inflacja i nieznacznie niższe stopy procentowe.

Jak podano w informacji, analizując dane z poprzednich czterech pomiarów widać, że po miesiącach stagnacji w latach 2021-2022 widać lekkie odbicie inwestycyjne. "W pierwszym kwartale tego roku 0,5 proc. planowało wzrost inwestycji, w drugim i trzecim kwartale grupa takich osób wynosiła odpowiednio 2 proc. i 5 proc., aby pod koniec roku wzrosnąć do 8 proc. Istotnie w ciągu kwartału zmniejszyła się także liczba przedsiębiorców spodziewających się mniejszych inwestycji - z 24 proc. w trzecim kwartale br. do 11 proc. w czwartym kwartale br." - poinformowano w raporcie.

Wskazano, że w ostatnim pomiarze tego roku istotnie wzrosło zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne - z 13 proc. w trzecim kwartale br. do 25 proc. w czwartym kwartale br., co zdaniem autorów raportu, może świadczyć o tym, że potrzeby mikro, małych i średnich firm w tym zakresie rosną wraz z perspektywą trudnego otoczenia gospodarczo-społecznego. Jednak w przypadku firm, które myślą o inwestycjach, dodatkowe fundusze zapewne przyczynią się do realizacji tych planów.

Z raportu wynika, że w przypadku prognoz sprzedaży nie widać znaczących zmian wobec poprzedniego pomiaru. 12 proc. firm liczy na wzrost zamówień (w trzecim kwartale br. było to 13 proc.).

Jak wyjaśniono w raporcie, nieco lepsze wyniki zaobserwowano w kontekście przewidywanej płynności finansowej, ponieważ 12 proc. przedsiębiorców liczy na jej poprawę. To wzrost względem poprzedniego kwartału o punkt procentowy.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego, a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy z terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 1 do 27 września 2023 roku.