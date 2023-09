Pracodawcy w sierpniu br. opublikowali 293 tys. ogłoszeń o pracy, o 7 proc. mniej niż przed rokiem - wynika z badania Grant Thornton i firmy Element. Największy spadek ofert dotyczy branży HR, a wzrost - zawodów związanych z opieką medyczną i pracą fizyczną.

Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, w sierpniu br. pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 292,8 tys. nowych ogłoszeń o pracę. "To spadek o zaledwie 7 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r." - wskazano.

Dodano, że po okresie "niewielkiego stabilizowania się sytuacji na polskim runku pracy (a więc wzrostu średniej trzymiesięcznej z -9 proc. w marcu 2023 r. kierunku zera), w sierpniu ponownie nastąpił lekki spadek popytu na pracowników". Zaznaczono, że spadki te są niewielkie i mogą mieć charakter krótkotrwały, wynikać np. z zaburzeń sezonowych - złej pogody w sierpniu br. w porównaniu z sierpniem 2022 r., co mogło wpłynąć na spadek rok do roku liczby ofert pracy w turystyce.

"W sierpniu 2023 r. w większości badanych przez nas zawodów zanotowaliśmy spadki liczby ofert pracy w ujęciu rocznym. Największy przypada na branżę HR - pracodawcy opublikowali aż o 35 proc. mniej ofert niż w sierpniu 2022 r." - wskazano w poniedziałkowej informacji. Jak dodano, spadki są widoczne również wśród informatyków (-29 proc.), prawników (-24 proc.) i finansistów (-20 proc.). Z kolei w zawodach związanych z opieką medyczną oraz pracą fizyczną odnotowano w sierpniu niewielkie wzrosty rok do roku (po 5 proc.).

Przekazano, że w sierpniu br. na rynek pracy trafiło ok. 23 tys. mniej ofert niż w analogicznym miesiącu rok temu. "Od kilku miesięcy podążamy ścieżką niższą niż w poprzednich czterech latach. Od kwietnia ścieżka z liczbą ofert pracy za 2023 r. niemal zawsze znajdowała się poniżej analogicznej ścieżki z 2019, 2021 i 2022 r." - zaznaczono. Zwrócono uwagę, że wyjątek stanowił odczyt z maja br., kiedy liczba ofert delikatnie przebiła wynik z 2022 i 2021 r. Jak wskazano, w sierpniu br. liczba ofert pracy kształtowała się "wyraźnie poniżej poziomów z zeszłego roku (316 tys. w sierpniu), 2021 r. (318 tys.) i 2019 r. (305 tys.)".

"Miesięcznie przyrosty nowych ofert pracy oscylują wokół poziomu 290-300 tys. Do rekordowych czasów 2022 r., kiedy wskaźnik ten sięgał 360 tys., jest więc dość daleko, ale równie daleko jest nam do czasów pandemicznych, kiedy przyrosty sięgały zaledwie 150-200 tys." - stwierdził, cytowany w poniedziałkowej informacji, Maciej Michalewski z firmy Element.

Jak zwróciła uwagę Monika Łosiewicz z Grant Thornton, spadek liczby ofert pracy dla HR-owców jest po części efektem statystycznym, "tzw. wysokiej bazy". "Ale to nie tłumaczy wszystkiego. Może to sugerować, że walka o talenty i zadowolenie kadry przestały być priorytetem dla pracodawców, ponieważ nie planują oni w najbliższych latach szybkiego wzrostu pod kątem zatrudnienia" - wskazała.

W czołówce proponowanych benefitów w ofertach pracy pierwsze miejsce zajmują szkolenia. W sierpniu kandydatom obiecywano je w przypadku 84 proc. ogłoszeń o pracę. "Na drugim miejscu znalazły się pakiety medyczne (67 proc. - wzrost z 65 proc. w ubiegłym miesiącu), a na trzecim - obietnica wysokiego/atrakcyjnego wynagrodzenia, którą oferowało 62 proc. pracodawców (wobec 64 proc. w lipcu)" - wskazano.

Dodano, że wymagania pracodawców w ofertach pracy w sierpniu obniżyły się względem lipca. "Na jedną ofertę przypada teraz około 5,5 wymagań - o 0,2 mniej w stosunku do poprzedniego miesiąca" - stwierdzono. Dodano, że w ofertach pracy największy odsetek stanowi wymóg posiadania odpowiedniego doświadczenia - oczekuje go 80 proc. (spadek o 4 pkt. proc. w stosunku do lipca). Pracodawcy wymagają też odpowiedniego wykształcenia - 41 proc. (spadek z 51 proc. w lipcu) oraz znajomości języka obcego - 40 proc. (wzrost z 38 proc.), zaś dyspozycyjności wymaga 38 proc. pracodawców wobec 39 proc. w lipcu.

Badanie zostało przeprowadzone wśród realnych ofert pracy opublikowanych na 50 największych portalach w badanym okresie. Dane zbierane były przy wykorzystaniu narzędzia automatycznego monitoringu ofert pracy, opracowanego przez firmę Element.