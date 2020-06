Badanie: widoczny spadek nastrojów w branży przetwórczej w związku z koronawirusem

W marcu i kwietniu znacząco zmieniła się optyka firm z sektora przetwórczego co do możliwości poprawy sytuacji w najbliższych 12 miesiącach. Dwa miesiące pandemii koronawirusa oraz związanych z nią obostrzeń wpłynęły na kondycję sektora rolno-spożywczego - stwierdzają autorzy badania.

Jeszcze pod koniec marca 2020 r. producenci i przetwórcy żywności deklarowali przygotowanie branży na nadchodzące zmiany, przewidując, że wysoki popyt wewnętrzny ochroni ich firmy przed stagnacją. Badania branży przeprowadzone miesiąc później zweryfikowały jednak wcześniejsze szacunki.

Druga fala badań przypadła na początek obostrzeń epidemiologicznych związanych z COVID-19. Był to czas niewiadomych co do przyszłej działalności wielu branż. Znalazło to odzwierciedlenie w wynikach badania oraz w wartości wskaźnika IBŻ. Badanie wykonano na reprezentatywnej próbie przedstawicieli firm z sektora rolno-spożywczego (n=200) w kwietniu 2020 r.

Według ankietowanych, koniunktura w przetwórstwie rolno-spożywczym pogorszyła się. Wartość wskaźnika IBŻ obniżyła się o 8,4 punktu, z poziomu 67,4 pkt do 59,1 pkt. Z pewnością wpływ na to miały niższe, w ocenie respondentów, przychody z działalności przetwórczej przedsiębiorstwa niż w roku ubiegłym. "Respondenci nie widzą powodów do optymizmu - nie tylko pogorszyła się ich sytuacja finansowa, ale i nie spodziewają się poprawy w najbliższej przyszłości" - komentuje Agnieszka Tłuczak z Food Research Institute.

Jak pokazuje indeks IBŻ, w szczytowym momencie pandemii większość firm przetwórczych (60 proc.) swoją sytuację finansową określała wciąż jako dobrą. Równolegle jednak zaobserwowano wyraźny wzrost obaw o przyszłość w sektorze rolno-spożywczym oraz wydłużenie perspektywy dostrzegania trudności. Na początku roku 2020 niepokój o przyszłość firmy wyrażał średnio co 5. przetwórca, natomiast pod koniec kwietnia już 30 proc. przedsiębiorstw prognozowało regres na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy.

Zdaniem analityka sektora rolno-spożywczego w Santander Bank Grzegorza Rykaczewskiego, przyczyny tego stanu rzeczy należy upatrywać w sytuacji epidemiologicznej, choć wpływ pandemii na przemysł spożywczy okazał się mniejszy niż w innych branżach, to wciąż - jego zdaniem - pozostał odczuwalny.

Analityk wskazuje, że przemysł spożywczy bazuje głównie na krajowym surowcu, dostarczanym przez polskich rolników, więc pandemia koronawirusa nie przerwała łańcuchów dostaw surowca. Jednak mocno obniżył się popyt na żywność na rynkach zagranicznych.