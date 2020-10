Badanie: Zmiana diety mogłaby zapobiec dwóm trzecim zgonów z powodu chorób serca

Szef WHO: Nie możemy zaakceptować świata, w którym tylko bogaci mają dostęp do zdrowej diety

Autorzy nowej pracy opublikowanej na łamach "European Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomes" ostrzegają, że nieprawidłowe żywienie to na świecie wiodąca przyczyna śmierci z powodu chorób serca.

"Nasza analiza pokazuje, że niezdrowa dieta, wysokie ciśnienie krwi oraz wysoki poziom cholesterolu to trzy główne czynniki, które prowadzą do zgonów z powodu choroby wieńcowej i zawału. Ma to miejsce zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się" - mówi dr Xinyao Liu z chińskiego Central South University.

"Ponad 6 milionom zgonów można by zapobiegać przez ograniczenie spożycia przetworzonych pokarmów, słodzonych napojów, tłuszczów trans i nasyconych, dodawanego do diety cukru oraz soli, przy jednoczesnym zwiększeniu spożycia ryb, owoców, warzyw, orzechów i pełnego ziarna" - dodaje ekspertka.

Według naukowców, dziennie powinno się spożywać od 200 do 300 mg kwasów omega 3 pochodzących z organizmów morskich.

Do tego należy zadbać o 200 do 300 gram owoców, 290-430 g warzyw, 16-25 g orzechów oraz 100-150 g ziaren z pełnego przemiału.

Badacze obliczyli wpływ 11 różnych czynników na ryzyko śmierci z powodu choroby wieńcowej.

Wzięli pod uwagę dietę, nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu LDL, wysoki poziom glukozy we krwi, palenie tytoniu, wysoki wskaźnik masy ciała, zanieczyszczenie powietrza, niską aktywność fizyczną, pogorszoną funkcję nerek, ekspozycję na działanie ołowiu oraz używanie alkoholu.

Zakładając, że wszystkie pozostałe czynniki pozostałyby bez zmian, prawie 70 proc. zgonów z powodu choroby wieńcowej można by zapobiec po wprowadzeniu zdrowej diety.

Jednocześnie 54,4 proc. zgonów można by uniknąć dzięki utrzymaniu skurczowego ciśnienia krwi na poziomie 110-115 mmHg.

Spadek liczby zgonów o 41,9 proc. uzyskano by po zmniejszeniu stężenia cholesterolu LDL do poziomu 0,7-1,3 mmol/l.

Zmniejszenie tej liczby o 1/4 można by uzyskać dzięki utrzymaniu stężenia glukozy na czczo we krwi na poziomie 4,8-5,4 mmol/l.

Tymczasem rezygnacja z palenia, także biernego spowodowałaby spadek liczby zgonów z powodu choroby wieńcowej o 20,6 proc.

Palenie stanowiło przy tym czwartą przyczynę śmierci z powodu niedokrwiennej choroby serca u mężczyzn i siódmą u kobiet.