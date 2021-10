Bakalland, Purella i Roślinny Qurczak w debacie o innowacjach

Forum Rynku Spożywczego i Handlu odbędzie się 8 i 9 listopada w stołecznym Hotelu Sheraton. Zapraszamy na debatę "Innowacje = rozwój. Produkt skrojony na miarę postcovidowych czasów", w której wezmą udział przedstawiciele innowacyjnych spółek i marek spozywczych.

Autor: MB; www.portalspozywczy.pl

Data: 25-10-2021, 14:34

Przedstawiciele takich firm jak: Bakalland, Purella Superfoods, Noerr, Rebread i Roślinny Qurczak wezmą udział w FRSiH 2021, w debacie o innowacjach/fot. PTWP

Czy mamy sprzyjającą sytuację w Polsce do inwestowania w spółki start-upowe? Czy dział R&D to nowe serce zakładu spożywczego? Czy warto personalizować produkty spożywcze? Jak kreować nowe produkty na nasyconym rynku. Sprzedażowa moc z social mediów. Jak współpracować z influencerami? Postcovidowy konsument na zakupach – jak go zainteresować i skłonić do transakcji - m. in. o tym będziemy rozmawiać podczas debaty "Innowacje = rozwój. Produkt skrojony na miarę postcovidowych czasów".

8 listopada 2021 r. | 15.30-16.45

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Iga Czubak, CEO, Roślinny Qurczak

Artur Gajewski, dyrektor marketingu i R&D, Purella

Anna Mirek, radca prawny, senior associate, Kancelaria Noerr

Katarzyna Młynarczyk, Digital Marketing Lead, COO, Socjomania, Co-Founder, Rebread

Marian Owerko, przewodniczący Rady Nadzorczej, Bakalland SA

Moderacja

Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca, PoprtalSpożywczy.pl

Piotr Grabowski, współzałożyciel, FoodTech.ac,