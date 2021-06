Balluff zaprasza na bezpłatne szkolenia z użyciem demonstratora

Balluff - Partner serwisu „Nowoczesny zakład spożywczy" zaprasza czytelników serwisu portalspożywczy.pl na bezpłatne szkolenia na modelowej linii produkcyjnej Smart Factory.

Data: 21-06-2021, 15:17

W Centrum Inżynieryjno-aplikacyjnym Balluff znajduje się demonstracyjna linia produkcyjna – Smart Factory, która prezentuje fragment prawdziwego procesu produkcji. Zbudowana przez ekspertów Balluff, modelowa linia w praktyczny sposób przedstawia mechanizm i możliwości rozwiązań Przemysłu 4.0. Smart Factory to nowy wymiar doświadczenia technologii, to praktyczny sposób edukacji, która inspiruje i otwiera drogę na implementację innowacyjnych rozwiązań w każdej organizacji. Teraz każdy zainteresowany może skorzystać z bezpłatnych szkoleń online i offline z użyciem Smart Factory w ramach projektu Level 4.0.

To zupełnie nowy wymiar doświadczania technologii. Celem demonstratora jest osiągnięcie maksymalnej efektywności produkcji gotowych wyrobów, z zachowaniem najwyższej wartości wskaźnika OEE. By sprostać temu założeniu, Smart Factory została wyposażona w najnowsze technologie, aby można było na przykładzie i na żywo zobaczyć jak działają rozwiązania takie jak: IIoT, Self Learning, Robot Guiding (Machine Vision), RFID i Traceability, czy Machine Vision.

Digitalizacja i automatyzacja procesów niosą za sobą olbrzymie korzyści dla biznesu. Wpływają nie tylko na zwiększenie efektywności pracy, ale także na jej jakość, a tym samym konkurencyjność organizacji na rynku. Wspierają w reagowaniu na zmiany i zarządzaniu w środowisku kryzysowym. W Level 4.0 DIH Wrocław Balluff chce pomóc we wdrożeniu nowoczesnych technologii, by w możliwie prosty i skuteczny sposób wejść na wyższy poziom innowacyjności.

Smart Factory to skuteczna edukacja poprzez praktykę i źródło inspiracji w kwestii implementacji najnowszych rozwiązań w firmach. Zachęcamy - zapisz się i zobacz, w jaki sposób innowacyjne procesy mogą wesprzeć pracę i konkurencyjność w Twojej branży. W demonstracji można wziąć udział na trzy sposoby: offline, online z prowadzeniem, online samoobsługowo. Zgłoś się