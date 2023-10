Inflacja za październik ukształtowała się w dolnym przedziale oczekiwań, to ostatni tak znaczący spadek inflacji w 2023 r. – stwierdził główny ekonomista banku ING BSK Rafał Benecki w komentarzu do danych GUS.

GUS opublikował we wtorek szybki szacunek inflacji w październiku. Zgodnie z nim inflacja w ujęciu rocznym spadła do 6,5 proc. z 8,2 proc. we wrześniu. W ujęciu miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 0,2 proc.

"Inflacja za październik ukształtowała się w dolnym przedziale oczekiwań, ale jej struktura nie wygląda korzystnie" - stwierdził w komentarzu do danych GUS główny ekonomista banku ING BSK Rafał Benecki.

"Według naszych szacunków październik był ostatnim miesiącem tak wyraźnego spadku inflacji w tym roku. W kolejnych miesiącach baza odniesienia nie będzie już tak korzystna dla rocznego wskaźnika jak wcześniej. W listopadzie możemy być jeszcze świadkami niewielkiego spadku inflacji, ale na koniec roku będzie ona na poziomie zbliżonym do obserwowanego w październiku" - wskazał.

W jego ocenie kształtowanie się wskaźnika inflacji na początku 2024 r. będzie w głównej mierze zdeterminowane przez decyzje administracyjne i polityczne, w tym te dotyczące stawki VAT na żywność i mrożenia cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych. Stwierdził także, że najniższego poziomu inflacji można się spodziewać na przełomie I i II kw. 2024 r., po czym wskaźnik ten wzrośnie i ustabilizuje się w okolicach 5-6 proc. do końca przyszłego roku.

"Oczekujemy, że w świetle dalszego spadku inflacji Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę referencyjną o 25 pb w listopadzie. W grudniu zwykle stopy procentowe pozostają bez zmian, więc powinniśmy zakończyć 2023 r. ze stopą na poziomie 5,50 proc." - prognozuje Benecki.

"Pauza w dostosowywaniu stóp procentowych może się wydłużyć, gdyż Rada będzie prawdopodobnie chciała się zapoznać z wpływem decyzji administracyjnych na kształtowanie się inflacji na początku 2024 r. W efekcie na kolejny spadek stóp być może przyjdzie nam poczekać do marcowej projekcji Narodowego Banku Polskiego. Kluczowy dla oczekiwań rynkowych w odniesieniu do przyszłej ścieżki stóp procentowych będzie wydźwięk listopadowej konferencji prasowej prezesa A. Glapińskiego" - stwierdził ekonomista.