Bank Pekao o inflacji: wysoką presję nakładały ceny żywności

Według wstępnego szacunku GUS, inflacja CPI przyspieszyła w styczniu do 9,2% r/r. - Dalej bardzo wysoką presję nakładały ceny żywności, które wzrosły o 2,6% m/m - komentuje Kamil Łuczkowski, Ekonomista, Departament Analiz Makroekonomicznych, Zespół Analiz i Prognoz Rynkowych, Bank Pekao S.A.

Data: 15-02-2022, 11:47

Inflacja CPI przyspieszyła w styczniu do 9,2%

Według wstępnego szacunku GUS, inflacja CPI przyspieszyła w styczniu do 9,2% r/r z 8,6% w grudniu ubiegłego roku, zaskakując tym samym pierwszy raz od wielu miesięcy odczytem poniżej konsensusu prognoz (9,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,9%.

- Dalej bardzo wysoką presję nakładały ceny żywności, które wzrosły o 2,6% m/m. Sezonowo wzrosty cen żywności są najwyższe właśnie w styczniu, jednakże tegoroczny wzrost zdecydowanie przewyższa te z poprzednich lat. Bardzo duży wpływ na wzrost cen żywności mają rekordowe ceny gazu, które stanowią ok. 80-90% kosztów produkcji nawozów azotowych. Wpływa to również na wysokie ceny świeżych warzyw i owoców uprawianych o tej porze roku w szklarniach ogrzewanych gazem. Do tego dochodzi jeszcze sytuacja na rynkach światowych i rosnące ceny surowców rolnych - komentuje Kamil Łuczkowski, Ekonomista, Departament Analiz Makroekonomicznych, Zespół Analiz i Prognoz Rynkowych, Bank Pekao S.A.

- Mimo wprowadzonej w Tarczy Antyinflacyjnej obniżki stawki podatku VAT (na energię elektryczną z 23% na 5%, na gaz ziemny z 23% do 8%, na ciepło systemowe z 23% do 8%) oraz zwolnienia z akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, styczeń przyniósł bardzo dużą podwyżkę cen nośników energii (+8% m/m) w ramach nowych taryf na prąd oraz gaz dla gospodarstw domowych zatwierdzonych przez URE - tłumaczy.

Efekty działania Tarczy Antyinflacyjnej

- W styczniu zobaczyliśmy już pierwsze namacalne efekty działania Tarczy Antyinflacyjnej w zakresie cen paliw, które spadły o 4,4% m/m. Efekt działania Tarczy został trochę stłamszony przez rosnące w styczniu rynkowe ceny ropy naftowej - dodaje.

- Za znacznym przyspieszeniem inflacji w styczniu stały nie tylko wysokie podwyżki cen żywności oraz energii, ale także wyraźny wzrost inflacji bazowej. Początek roku zachęcał firmy do zmiany cenników rekompensując sobie bezprecedensowo wysokie ceny energii i innych pozycji w rachunku kosztów. Od nowego roku podwyższona została również akcyza na alkohol oraz wyroby tytoniowe. Według naszych szacunków inflacja bazowa przyspieszyła w styczniu do 6% r/r z 5,3% w poprzednim miesiącu - informuje ekonomista.

- Trzeba zaznaczyć, że gdyby nie działania zastosowane w Tarczy Antyinflacyjnej ceny konsumpcyjne w styczniu mogłyby wzrosnąć o ponad 10,5% r/r. W lutym weszła w życie kolejna odsłona Tarczy, która wprowadza obniżki stawki podatku VAT, m.in. na żywność, paliwa oraz w jeszcze większym stopniu na nośniki energii. Powinno to obniżyć inflację o ok. 1,5 pkt. proc., utrzymując w najbliższych miesiącach inflację w okolicach 7,5-8%. Tarcze Antyinflacyjne bardzo skomplikowały prognozowanie cen w 2022 r., gdyż uzależniły przebieg inflacji od decyzji politycznych o tempie ich wygaszania. Wprawdzie na chwilę obecną ich czas obowiązywania został ustalony do końca lipca, jednak zakładamy, że ich działanie zostanie przedłużone co najmniej do końca roku - podkreśla.

Rynek pracy będzie podbijał presję płacowo-cenową

- W naszym bazowym scenariuszu zakładającym utrzymanie Tarczy w długim okresie, średnioroczna inflacja w 2022 r. wyniesie 7% ze szczytem właśnie w minionym dopiero co styczniu. Tarcza mocno zadziała bezpośrednio na czynniki niebazowe, tj. żywność, paliwa oraz nośniki energii. Jednakże, gigantyczne podwyżki cen rynkowych energii, na podstawie których funkcjonują klienci biznesowi, będą łatwo przenoszone w środowisku obecnie utrzymującego się mocnego popytu na ceny towarów i usług w kategoriach bazowych. Mocno rozgrzany rynek pracy będzie również podbijał presję płacowo-cenową. Będzie to widoczne we wzroście inflacji bazowej, która średniorocznie przyspieszy w 2022 r. do ok. 6% wobec 4,1% w 2021 roku - tłumaczy.

- Dzisiejsza publikacja ma charakter wstępny i bazuje na wagach z ubiegłego roku. Odczyt styczniowej inflacji zostanie skorygowany w marcu wraz z publikacją danych za luty oraz coroczną aktualizacją koszyka inflacyjnego. Spodziewamy się, że rok 2021 przyniósł powrót struktury koszyka konsumpcyjnego bliższy temu sprzed pandemii. Z uwagi na większą mobilność wzrosły wydatki na paliwa. Z kolei mniejsze obostrzenia pandemiczne i otwarcie gospodarki spowodowały wzrost udziału w koszyku konsumpcyjnym usług związanych z zakwaterowaniem, gastronomią czy rekreacją i kulturą. Ostateczny wpływ zmian struktury koszyka na wstępny odczyt styczniowej inflacji jest trudny do oszacowania i będzie uzależniony od skali zmian wag w poszczególnych kategoriach - podsumowuje Kamil Łuczkowski.