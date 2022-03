Bank Pekao: RPP przyspiesza podwyżki stóp

Zwiększa się prawdopodobieństwo, że podwyżki stóp zaprowadzą stopę referencyjną powyżej 4% - komentuje Piotr Bartkiewicz, ekspert Departamentu Analiz Makroekonomicznych, Zespół Analiz i Prognoz Rynkowych, Bank Pekao S.A.

Autor: oprac. OW

Data: 08-03-2022, 17:45

Bank Pekao: RPP przyspiesza podwyżki stóp, fot. shutterstock

Stopy procentowe wzrosły o 75 pb

- Rada Polityki Pieniężnej przystępowała do marcowego posiedzenia w zupełnie innych okolicznościach makroekonomicznych i rynkowych niż planowała to zrobić miesiąc wcześniej. Dotyczy to zarówno perspektyw inflacji i wzrostu gospodarczego, jak i sytuacji na rynku walutowym, która uczyniła kanał kursowy polityki pieniężnej niedrożnym - komentuje Piotr Bartkiewicz Ekspert Departament Analiz Makroekonomicznych, Zespół Analiz i Prognoz Rynkowych Bank Pekao S.A.

- Nie brakowało zatem przed posiedzeniem głosów, że Rada porzuci swój dotychczasowy rytm podwyżek stóp procentowych (po 50 pb). Wśród nich byliśmy również my, spodziewając się podwyżki o 100 pb. Rada nie zdecydowała się na tak radykalny krok, ale istotnie zerwała z wcześniejszym modus operandi. Stopy procentowe wzrosły o 75 pb i stopa referencyjna wynosi odtąd 3,5% - dodaje.

- W komunikacie po posiedzeniu sporo się zmieniło – bo musiało. RPP odnotowała większość ryzyk związanych z działaniami wojennymi na Ukrainie, wyraziła niezadowolenie z poziomu kursu walutowego niespójnego z fundamentami polskiej gospodarki i kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej i oceniła negatywny wpływ wojny na wzrost gospodarczy jako niewielki - tłumaczy.

RPP postrzega wpływ wojny przede wszystkim jako inflacyjny

- Na marcowym posiedzeniu Rada zapoznała się z nową projekcją inflacyjną i ku zaskoczeniu wielu obserwatorów jest ona znacznie bardziej aktualna niż poprzednie rundy prognostyczne by na to wskazywały – obejmuje ona dane i informacje dostępne na 7 marca b.r. Kombinacja komentarzy z komunikatu i kształtu nowej projekcji (por. tabela poniżej) wskazuje na to, że RPP postrzega wpływ wojny przede wszystkim jako inflacyjny, a kwestie niższego wzrostu gospodarczego schodzą na dalszy plan - mówi ekspert.

Podkreśla, że ścieżka inflacji zaprezentowana przez NBP plasuje inflację poza celem w całym horyzoncie, natomiast bez znajomości założeń co do obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej nie możemy porównać jej z naszą. Co więcej, pokazując relatywnie niski wzrost gospodarczy w horyzoncie prognozy (2,7% w 2024) i usuwając wzmiankę o wspieraniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego, RPP jasno zadeklarowała swoje priorytety.

- Po dzisiejszej decyzji pozostaje kilka znaków zapytania i należy oczekiwać, że prezes NBP odpowie na nie na jutrzejszej konferencji prasowej. W szczególności, nie wiemy jeszcze, czy dzisiejszy ruch oznacza przyspieszenie podwyżek czy też również zwiększenie ich łącznej planowanej skali. Relatywnie wysoka prognoza wzrostu na ten rok, kształt projekcji i jej zmiany sugerują tę drugą możliwość. Zwiększa to prawdopodobieństwo, że podwyżki stóp zaprowadzą stopę referencyjną powyżej 4%. Rynek obecnie spodziewa się, że sięgnie ona nawet przeszło 5% - podsumowuje