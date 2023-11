Biznes i technologie

Bank Pekao: w skrajnym scenariuszu wartość rezerw na kredyty frankowe powinna wzrosnąć do 2 mld zł

Autor: PAP

Data: 08-11-2023, 12:24

W skrajnym scenariuszu, gdyby wszyscy nasi klienci odrzucili propozycję ugód i poszli do sądu oraz w 100 proc. tych spraw uzyskali korzystne dla siebie wyroki, trzeba byłoby dotworzyć ok. 400-500 mln zł rezerw na kredyty frankowe, do kwoty 2 mld zł – powiedział w środę podczas konferencji wiceprezes Banku Pekao Paweł Strączyński.

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP