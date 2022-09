Bank Pocztowy odpowiada UOKiK ws. wakacji kredytowych

Autor: oprac. OW

Data: 05-09-2022, 15:58

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów BNP Paribas, Getin Noble Bank i Bankowi Pocztowemu.

Bank Pocztowy odpowiada UOKiK ws. wakacji kredytowych, fot. shutterstock

Bank Pocztowych wydaje oświadczenie

Oświadczenie Banku Pocztowego S.A. dotyczące zakresu wniosku o wakacje kredytowe:

W odpowiedzi na zastrzeżenia prezesa UOKiK dotyczące zakresu udostępnianego za pośrednictwem bankowości elektronicznej wzoru formularza wniosku o tzw. „wakacje kredytowe” Bank Pocztowy oświadcza, że realizuje projekt mający na celu umożliwienie złożenia jednego wniosku obejmującego wszystkie przysługujące konsumentowi okresy podlegające zawieszeniu spłaty.

Jednocześnie przedstawiciele Banku Pocztowego wyrażają wolę ścisłej współpracy z Prezesem UOKiK, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności zaistniałej sytuacji.

Bank współpracuje z dostawcą oprogramowania

– Dokładamy starań, by ułatwić klientom składanie wniosków o wakacje kredytowe poprzez bankowość internetową. 41% naszych klientów upoważnionych do takich wakacji złożyło stosowne wnioski i korzysta z możliwości odroczenia spłat rat swoich kredytów. Rzeczywiście obecnie za pośrednictwem bankowości internetowej klient może złożyć wniosek w odniesieniu do maksymalnie 4 miesięcy (rat do końca 2022 r.), jednak w banku trwa proces wprowadzania zmian technologicznych, które umożliwią składanie tylko jednego wniosku dla wszystkich okresów wakacji kredytowych. Bank intensywnie współpracuje w tym zakresie z dostawcą oprogramowania – komentuje Bartosz Trzciński, rzecznik prasowy Banku Pocztowego.