Banki: Niedługo można składać wnioski o subwencję z Tarczy Finansowej

Deklarację o możliwości skorzystania z Tarczy złożyły dotychczas banki: Pekao, PKO BP, BNP Paribas, Alior, DnB, Bank Pocztowy i ING.

"Po pierwszym etapie walki z wirusem, przechodzimy do kolejnego - poszukiwania stabilizacji w nowych warunkach. Dla gospodarki ważnym źródłem stabilizacji będzie Tarcza Finansowa PFR o wartości 100 mld zł" - stwierdził prezes zarządu PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło.

"Pekao ma ogromny potencjał, żeby wesprzeć swoich klientów w jak najbardziej łagodnym przejściu przez kryzys - wprowadzamy w banku możliwość wnioskowania o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, podpisaliśmy umowę z BGK na podwyższone gwarancje kredytowe dla mikro, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorców. Objęliśmy także obligacje BGK w wysokości 3 mld zł wyemitowane na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kolejne działania są w toku i będziemy o nich na bieżąco informować" - powiedziała wiceprezes Pekao Magdalena Zmitrowicz.

Wszystkie formalności będą mogły być przeprowadzone w systemie bankowości elektronicznej, co zapowiadał prezes PFR Paweł Borys.

"Poprzez bankowość online, przedstawiciel klienta będzie mógł wypełnić wniosek, złożyć wymagane oświadczenia, podpisać umowę i odebrać decyzję PFR. Przyznane środki trafiają na konto firmy prowadzone w naszym banku" - wyjaśnił wiceprezes Banku BNP Paribas Jerzy Śledziewski.

Alior Bank podał w komunikacie, że po to, by zminimalizować zagrożenie zakażenia koronawirusem, zapewnia klientom bezpieczne, zdalne metody kontaktu za pośrednictwem kanałów cyfrowych, bez konieczności wizyty w placówce. Wykorzystuje do tego podpis kwalifikowany. "Wymiana dokumentów może się odbywać poprzez e-maila lub bankowość elektroniczną" - napisano.

Marcin Prusak, członek zarządu DNB Bank Polska ocenił, że dzięki tarczy uda się uratować nawet 5 mln miejsc pracy. "Mamy nadzieję, że obietnice zostaną spełnione, a zaangażowanie Polskiego Funduszu Rozwoju sprawi, że subwencje trafią do najbardziej potrzebujących przedsiębiorców szybko i bez zbędnych formalności. To nie czas na przedłużanie procedur" - dodał.

"W ekspresowym tempie zmodyfikowaliśmy naszą bankowość elektroniczną tak, by nasi klienci mogli korzystać z subwencji w ramach tarczy PFR" - powiedział prezes Banku Pocztowego Robert Kuraszkiewicz. "Szybka realizacja takiego programu i de facto wypłata środków jest możliwa dzięki efektywnym programom uruchamianym systematycznie przez polski rząd, a także wysokiemu poziomowi informatyzacji wielu instytucji w Polsce, w tym sektora bankowego" - dodał.