Banki spółdzielcze rozpoczęły przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z tarczy PFR 2.0

Firmy mogą składać wnioski o pomoc z Tarczy Finansowa 2.0 PFR od północy z czwartku na piątek. W programie uczestniczy 17 banków komercyjnych i większość spółdzielczych. Gotowość do przyjmowania wniosków ogłosiły m.in. Pekao, PKO BP, Alior Bank i ING Bank Śląski. W piątek taką możliwość ogłosiła także SGB.

"Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji mogą składać przedstawiciele firm, które są klientami danego Banku Spółdzielczego oraz SGB-Banku SA. Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in. z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP)" - podała SGB.

W komunikacie przypomniano, że o wsparcie mogą się starać firmy z 45 branż, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 lub październik-grudzień 2020 roku odnotowały spadek obrotów o min. 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019 roku.

Jak zaznaczono, firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku. Dodano, że po spełnieniu określonych warunków subwencja może zostać umorzona w całości.

Wartość pomocy z tarczy to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm, czyli tych zatrudniających od 1 do 9 osób i kolejne 6,5 mld dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników.

Pomoc jest skierowana do firm działających pod 45 kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Chodzi m.in. o restauracje, hotele, firmy turystyczne, zajmujące się kulturą, florystyką, a także o drukarnie, introligatornie i te z sektora edukacji.

Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane do 28 lutego 2021 r.