Bardzo ciepły czwartek, na wschodzie nawet 23 st. C

W ciągu dnia najcieplej powinno być na południowym wschodzie - tam termometry wskażą do 23 st. C. Rano możliwy deszcz na wschodzie i północy kraju, nie powinno za to padać na zachodzie. Na północy południu możliwe burze z porywami wiatru do 65 km/h - powiedziała PAP Ilona Bazyluk, synoptyk IMGW.

Autor: PAP

Data: 01-06-2022, 20:22

Bardzo ciepły czwartek, na wschodzie nawet 23 st. C /fot. Unsplash

Zgodnie z prognozą pogody przygotowaną przez synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilonę Bazyluk, rano na zachodzie kraju nie powinno padać. Popadać może za to na wschodzie i północy Polski. Wiatr słaby.

Burze tylko na północy

"W godzinach południowych mogą się pojawić burze - głównie na północy. Porywy wiatru w tych burzach do 65 km/h. Opady deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy" - wskazała Ilona Bazyluk. Po południu na zachodzie oraz w centrum powinno zrobić się pogodnie.

Nawet do 23 stopni

Ilona Bazyluk przekazała, że "w ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 14-15 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, w centrum około 20 st. C do 23 stopni na południowym wschodzie. Tam będzie najcieplej".

Jak prognozuje synoptyk IMGW, wieczorem na krańcach północno wschodnich opady deszczu będą zanikały i powinno się rozpogadzać. "W całym kraju małe zachmurzenie, na wschodzie umiarkowane" - wskazała.