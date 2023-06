Mniejszej liczby gości i zamówień w II kwartale br. spodziewa się 49 proc. hotelarzy i restauratorów, a pogorszenia swojej kondycji finansowej 48 proc. przedsiębiorców - wynika z Branżowego Barometru EFL.

Branżowy wskaźnik Barometru EFL dla HoReCa na II kwartał br. wyniósł 45,8 pkt., to spadek o 1,2 pkt. kwartał do kwartału - wskazano w poniedziałkowej informacji Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL). "Jest to najniższy odczyt od ponad roku i wśród 6 badanych branż" - zaznaczono.

Wyjaśniono, że na najniższy wynik wśród badanych sektorów największy wpływ miały prognozy dotyczące sprzedaży. "49 proc. hoteli, restauracji i firm cateringowych prognozuje spadek zamówień w swoich lokalach w okresie od kwietnia do czerwca tego roku" - przekazano. Dodano, że to również najbardziej pesymistyczna prognoza sprzedażowa wśród badanych sektorów. "Nikt nie liczy na większy +ruch+, a 51 proc. spodziewa się podobnego obłożenia co kwartał wcześniej" - zaznaczono.

Autorzy barometru zwrócili uwagę, że "pesymistyczne prognozy sprzedażowe nie pozostają bez wpływu na płynność finansową". Jej pogorszenia spodziewa się 5 na 10 przedsiębiorców (48 proc.), również najwięcej wśród 6 badanych sektorów - wskazano. Jednocześnie niemal co drugi przedsiębiorca potrzebuje dodatkowego wsparcia finansowego.

Z kolei 80 proc. firm z sektora HoReCa obawia się, że w kontekście wysokiej inflacji kondycja ich biznesu w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy pogorszy się. "To aż o 21 p.p. wyższy wynik niż trzy miesiące wcześniej. Jest to także najwyższa wartość wśród badanych sektorów" - podano. Wskazano, że w handlu 73 proc. respondentów obawia się inflacji, w budownictwie 54 proc., a w przemyśle 56 proc. Natomiast 10 proc. firm z HoReCa uważa, że inflacja będzie neutralna dla jej biznesu i tyle samo nie potrafi przewidzieć tego, co się wydarzy.

Na negatywny wpływ wojny w Ukrainie na działalność ich przedsiębiorstw wskazuje 44 proc. badanych, a 50 proc. uważa, że sytuacja w najbliższych miesiącach pozostanie bez zmian.

"Wartość głównego indeksu Barometru EFL na II kwartał 2023 r. wyniosła 47,7 pkt. Osiągnięty poziom jest o 0,8 pkt. niższy niż w I kwartale 2023 r." - przekazano.

Prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w informacji, wskazał, że II kwartał często jest tym najtrudniejszym dla sektora HoReCa - to okres już po feriach zimowych, ale jeszcze przed właściwym sezonem wakacyjnym. "Dlatego spodziewamy się, że kolejny odczyt na III kwartał powinien być bardziej optymistyczny" - podał. Według niego w związku z urlopami Polaków hotele i restauracje "będą pełniejsze", na co wpłyną m.in. dane dotyczące inflacji, która z miesiąca na miesiąc spada.

"Konsumenci w związku z wyższymi cenami rezygnują z wielu dóbr, ale urlop najczęściej pozostaje stałym punktem kalendarza. Oczywiście zmienia się jego rozmiar i jakość - jest krótszy, obejmuje mniej atrakcji, co także odczuwają hotelarze i restauratorzy" - stwierdził Woźniak.

Barometr EFL informuje o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu - rozwoju rozumianego jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe. Badanie realizuje Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego, a jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy z całej Polski. W badaniu przeprowadzonym od 6 do 30 marca 2023 r. uczestniczyła reprezentatywna grupa 600 MŚP.