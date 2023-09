Liczba ogłoszeń o pracę w hotelarstwie w sierpniu zmalała po raz pierwszy od 10 miesięcy - wynika z opublikowanego w poniedziałek Barometru Ofert Pracy. Zwrócono uwagę na "stosunkowo dobrą" sytuację w kategorii ofert dla pracowników niewykwalifikowanych.

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazuje na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu. W sierpniu - jak podano - zmalał on w stosunku do ubiegłego miesiąca do 361,8 pkt. Zwrócono uwagę, że przez ostatnie półtora roku zaobserwowano "kurczenie się liczby ogłaszanych ofert pracy". "Od pięciu miesięcy spadki uległy jednak wyraźnemu spowolnieniu" - wskazano.

Zgodnie z barometrem, w sierpniu, po wyłączeniu pracy o charakterze sezonowym, we wszystkich województwach z wyjątkiem woj. dolnośląskiego liczba wakatów spadła wobec ub. miesiąca; relatywnie największe spadki wystąpiły w woj. warmińsko-mazurskim, łódzkim oraz podlaskim. "W samym sierpniu, jak również w skali ostatniego roku, nieco gorszą sytuację obserwujemy w woj. o relatywnie wysokiej stopie bezrobocia" - przekazano.

Wskazano na dalsze pogłębienie spadków w sierpniu w grupie ofert pracy wymagających wykształcenia w zakresie nauk ścisłych lub inżynieryjnych. "Skala dotychczasowych spadków, na tle innych szerokich grup wakatów, pozostaje największa" - wskazano. "Redukcję liczby ogłoszeń w stosunku do ubiegłego miesiąca notujemy również dla osób posiadających wykształcenie w zakresie nauk społecznych lub prawnych" - zauważono.

Zwrócono również uwagę na "stosunkowo dobrą sytuację" w kategorii ofert dla pracowników niewykwalifikowanych oraz w usługach. W tej pierwszej grupie - jak podano - po wzrostach w pierwszym kwartale br. impuls wyhamował, a liczba ogłoszeń począwszy od drugiego kwartału pozostała na zbliżonym poziomie. Natomiast w usługach, z wyjątkiem sierpnia, w którym "liczba wakatów nieco zmalała", obserwuje się ożywienie - wskazano.

Według barometru w zawodach wymagających wykształcenia w naukach społecznych lub prawnych "stosunkowo dobrą sytuację" analitycy obserwują w branży bankowej oraz zawodach związanych z marketingiem i prawem. "Bankowość to jedna z niewielu kategorii, dla której liczba ofert pracy zmalała w niewielkim stopniu, zarówno ilościowo, jak i pod względem liczby okresów, w których wakatów ubywało" - poinformowano.

Jak przekazano, "nieco gorzej" wypada kategoria ofert pracy dla zawodów prawniczych. "Przez cały pierwszy kwartał br. obserwowaliśmy wzrosty, natomiast dalsze schłodzenie gospodarki przyczyniło się do powrotu na ścieżkę spadków, choć nie były one duże" - podano.

Zaznaczono, że wyraźne ożywienie aktywności pracodawców zaobserwowano w kategorii ofert pracy związanych z marketingiem. "Od początku br. wakatów sukcesywnie przybywa, choć tempo napływu jest stosunkowo niewielkie" - stwierdzono.

W pozostałych kategoriach - jak dodano - analitycy notują "dalsze kurczenie się liczby ogłaszanych wakatów, przy czym w wielu kategoriach (np. w finansach oraz obsłudze klienta) (...) wyraźne mniejszą redukcję liczby ogłoszeń niż jeszcze kilka miesięcy wcześniej". Przyspieszenie spadków z kolei zaobserwowano dla ofert skierowanych do pracowników działów związanych z zakupami. "Najgorsza sytuacja pod tym względem pozostaje dla specjalistów pracujących w obszarze zasobów ludzkich oraz grafików" - podano.

Podkreślono, że lepsza niż w ubiegłym roku sytuacja dotyczy ofert pracy skierowanych do absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych. "Choć w większości kategorii liczba ofert nadal spada, to spadki są wolniejsze" - wskazano.

W zawodach usługowych w sierpniu "ostro spadła liczba ogłoszeń skierowanych do pracowników sektora edukacyjnego". Podkreślono, że po raz pierwszy od 10 miesięcy zmalała liczba ogłoszeń o pracę w hotelarstwie, choć skala spadków "była stosunkowo niewielka".

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dane na temat ofert zbierane są każdego miesiąca, a następnie pozbawiane czynnika sezonowego.