Bartek Sibiga na EEC: Influencerowi trzeba zaufać

Jeżeli chcemy komunikować się do młodej grupy odbiorców (ale nie tylko młodej), musimy skorzystać z influencerów. To jedyne osoby, które są w stanie w wiarygodny sposób przedstawić produkt – mówił Bartek Sibiga, CEO DDOB.com podczas panelu Influencer marketing, który odbył się 21 września w ramach EEC 2021.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 22-09-2021, 07:21

Bartek Sibiga, CEO DDOB.com podczas panelu Influencer marketing

Współpraca z influencerami

Współpraca z influencerami jest dość specyficzna. Nie da się jej zautomatyzować. Próby automatyzacji przez różne aplikacje po prostu się nie udają – brakuje najważniejszego czynnika, czyli autentyczności.

– Cały czas uczymy się współpracy z influencerami. Ten rynek się profesjonalizuje, ale dalej słyszymy o różnych ekscesach – mówił podczas debaty o influencer marketingu Bartek Sibiga, CEO DDOB.com.

Pomimo wpadek, ważnym czynnikiem współpracy jest zaufanie danemu influencerowi. Nie zawsze trzeba rozumieć sposób jego działania. Warto natomiast wprowadzić jakieś ramy współpracy – np. zakaz reklamowania konkurencji.

– Jeżeli decydujemy się na współpracę, to musimy zaufać. Influencer jest wiarygodny dla swojej grupy odbiorców. Jego odbiorcom podoba się to, co robi. Czasem możemy nie rozumieć, jak to działa, ale musimy mu zaufać – przekonywał prelegent.

Jak wybrać influencera?

W doborze influencera wiele zależy od celów danej kampanii: albo robimy brand awareness (świadomość marki) albo kampanie sprzedażowe. Ważne jest m.in, czy influencer zmienia produkty, co lokuje i z jaką częstotliwością. To wszystko warto sprawdzić.

– Coraz więcej danych jest nam w stanie jasno sprecyzować, czy warto współpracować z danym influencerem – mówił Bartek Sibiga.

Influencer sprzedaje

Coraz łatwiej też sprawdzić efektywność sprzedażową influencerów.

– Coraz częściej widzimy konwersję na sprzedaż. Dzieje się tak nie dlatego, że influencerzy się zmienili, ale ponieważ social media się zmieniają. Umożliwiają coraz łatwiejszy zakup produktów bezpośrednio z platform. Robi to Tik Tok w Chinach. Tam te konwersje są naprawdę niesamowite. To zmienia formę współpracy. Coraz częściej zaczynamy się rozliczać za efektywność – przyznał Bartek Sibiga.

