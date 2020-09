Bartosz Urbaniak, BNP Paribas: Reguł nowej ekonomii dopiero musimy się nauczyć

W jakich nastrojach sektor spożywczy wkracza w czwarty kwartał tego nietypowego roku?

Nazwałbym go nastrojem rozprężenia. Część przedsiębiorców przygotowuje firmy na ewentualny drugi lockdown, ale większości managerów wydaje się on mało prawdopodobny. Pandemia spadła w rankingu problemów do tej samej kategorii co ptasia grypa, ASF, Brexit, czyli zjawisk, które są już z nami od dłuższego czasu i wiemy co oznaczają. Pewien szok poznawczy utrzymuje się jeszcze w logistyce transportowej, gdzie wybrzmiewa echo braku kontenerów do transportu towarów z początku epidemii. Reszta branży spożywczej „oswoiła” już zjawisko epidemii i związanych z tym zaburzeń. Teraz na 1. miejsce na liście najgorętszych dyskusji wśród spożywców zajęła kwestia „5 dla zwierząt”.

A która z branż w Pana opinii wyszła z pandemii najbardziej poturbowana?

Bez dwóch zdań - mięsna. Z danych wynika bowiem, że nasz eksport w I półroczu 2020 r. wzrósł o 6-7 proc. w zależności od wyliczeń, a jednocześnie eksport mięsa zanotował spadek o 4 proc. W przypadku samego drobiu mówimy o spadku wartościowym o ok. 1 mld zł. Wynika to z faktu, że głównymi odbiorcami polskiego drobiu w eksporcie jest europejski kanał HoReCa, który był zamknięty najdłużej.

Czy Pana zdaniem przedsiębiorcy wykorzystali ten czas na zmiany w firmach, np. większą cyfryzację?

Powiedziałbym, że nikomu nie został dany komfort traktowania przestoju jako momentu na usprawnianie działalności na przyszłość. Był to raczej czas walki na dwóch frontach: konieczności prowadzenia produkcji, często na zwiększonych obrotach oraz zarządzania kryzysowego związanego z pracą zdalną, nowymi procedurami sanitarnymi i logistyką. I zgodnie z tym co często powtarzam, okazało się, że zarządzanie kryzysowe to coś co polscy managerowie, zwłaszcza starszego pokolenia, mają we krwi. Zdali więc ten egzamin bardzo dobrze. Bardzo szybko udało im się przekierować strumienie eksportowe z zamkniętych rynków Europy Zachodniej np. na Bliski Wschód. Wymagało to dużej elastyczności, bo mięso eksportowane na tamte rynki, musi być przygotowane zgodnie z procedurami „halal”. Ta szansa w bliskiej perspektywie znowu może zostać utracona, wraz z przyjęciem ustawy o ochronie zwierząt.