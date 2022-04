Bartosz Urbaniak na EEC: Inwestycje w rolnictwo są konieczne, bo ratują nasz klimat

- Przestałbym mówić o subsydiach, dotacjach itp. To kwestia umowy społecznej. Rolnik będzie wykonywał pracę na rzecz społeczeństwa, pomagał opanować dwutlenek węgla i zmiany klimatyczne – mówił o kondycji rolnictwa i produkcji żywności Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę podczas debaty „Zielone rolnictwo” na EEC 2022.

Autor: AK

Data: 28-04-2022, 17:33

Bartosz Urbaniak, BNP Paribas/ fot. mat. prasowe

- Wojna jest zmianą, możemy tych zmian nie chcieć, ale one się w zasadzie zaczęły dziać – przekonywał Bartosz Urbaniak. – Strategia farm to fork miała kilka założeń, które jeszcze niedawno wydawały mi się niewykonalne – kontynuował ekspert BNP Paribas wyliczając zmiany, które wydarzyły się na gruncie polityki rolnej i zachowań konsumenckich.

- Kiedy ceny nawozów wzrosły – poszukujemy ratunku w nauce, nowych rozwiązań. Im droższe stawało się mięso, tym mniej go jemy. Byliśmy mistrzami świata w marnowaniu żywności, przeciętna rodzina rocznie wyrzucała całe 500 plus do kosza w postaci żywności. Nic nie sprzyja oszczędnościom i rozważnym zakupom tak jak drożyzna – wyliczał Urbaniak.

Podkreślał, że dziś wielu konsumentów zastanawia się z wielu powodów, czy jeść „ananasa z pyłkiem z fiołków syberyjskich”, czy wystarczy po prostu owsianka z mlekiem i jabłkiem.

- Czeka nas katastrofa klimatyczna i jeśli zejdziemy z tej drogi opanowywania zamian klimatycznych, nasze dzieci nie dożyją kolejnego pokolenia. Zupełnie nieoczekiwanie realizujemy te części green dealu, które były najtrudniejsze.

Bartosz Urbaniak podkreślał tez, jak ważna jest rola rolników w dbaniu o ekologię. - Im ceny były wyższe, tym bardziej szanowaliśmy zawód rolnika, teraz jest podobnie. Nie ma takiej kosmicznej technologii, która by ściągała dwutlenek węgla z powietrza, tylko przez rolnictwo można to robić – przekonywał.

- Przestałbym mówić o subsydiach, dotacjach itp. To kwestia umowy społecznej. Rolnik będzie wykonywał pracę na rzecz społeczeństwa, pomagał opanować dwutlenek węgla i zmiany klimatyczne. Skoro możemy inwestować w oczyszczanie ścieków, powinniśmy także inwestować w rolnictwo – podsumował.