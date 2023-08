Pasaż Bartoszycki to nowy projekt warszawskiego dewelopera, firmy Refield. Prezes zarządu firmy, Fabian Eryk Barbarowicz, planuje w swoim rodzinnym mieście wybudować wyjątkową inwestycję, która pomieści ponad 20 najemców.

REFIELD wybuduje nowy obiekt handlowy w Bartoszycach; fot. materiał prasowy

- Bartoszyce to miasto, które jest bardzo bliskie mojemu sercu. Tutaj się urodziłem, wychowałem i spędziłem młodość. Znam je, jak mało kto. Rozumiem jego specyfikę i wydaje mi się, że posiadam mandat do stworzenia w Bartoszycach projektu kompletnego. To sprawia, że ten projekt jest dla mnie naprawdę wyjątkowy. Mocno wierzę, że Pasaż Bartoszycki znajdzie uznanie w oczach najemców oraz bartoszyczan - nie kryje emocji Fabian Eryk Barbarowicz.

Największy park handlowy w regionie. Nowy most impulsem

Bartoszyce to miasto położone w północnej Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim. Planowana inwestycja, która powstanie na działce o powierzchni ok. 3,5 hektara, będzie się składała z kilku budynków. Ich łączna powierzchnia wyniesie ok. 12,5 tys. mkw. GLA, co uczyni ją największą w regionie. W kompleksie znajdzie się miejsce dla ponad 20 najemców. Otwarcie zaplanowano na drugi kwartał 2025 roku.

Sama lokalizacja działki, na której ma stanąć Pasaż Bartoszycki, jest niezwykle dogodna pod względem komunikacyjnym - jest położona blisko centrum miasta, a dodatkowo przebiega obok niej oddana niedawno do użytku droga wojewódzka 512.

WIZKA Z POZIOMU CZŁOWIEKA.jpg

- Jeszcze do niedawna Bartoszyce posiadały tylko jeden most na Łynie, przez co miasto było podzielone praktycznie na pół. W grudniu 2021 roku oddano do użytku oczekiwany od wielu lat drugi most, który w znaczący sposób udrożnił ruch w mieście. Grunt, na którym powstanie Pasaż Bartoszycki, położony jest w jego bezpośrednim sąsiedztwie, przy rondzie. Uważam, że to absolutnie topowa lokalizacja. Dojazd do inwestycji jest komfortowy i błyskawiczny, a to daje realne możliwości i potencjał do stworzenia największego parku handlowego w regionie - opowiada Fabian Eryk Barbarowicz.

I faktycznie. Z działki, która znajduje się pomiędzy ul. Gdańską oraz ul. Pileckiego i nieopodal DW512, do centrum Bartoszyc jest niespełna 1,5 km. To zapewni szybki i prosty dojazd do planowanego parku handlowego nie tylko mieszkańcom samego miasta, które liczy ok. 25 tys. ludzi, ale również z całego powiatu bartoszyckiego (ok. 60 tys. mieszkańców).

Również władze samorządowe liczą, że most, którego budowa kosztowała ponad 51 mln złotych, przyczyni się do zagospodarowania nowych terenów i rozwoju Bartoszyc oraz całego regionu.

Kompleksowy tenant-mix

Poza nowoczesnym parkiem handlowym, o planowanej powierzchni ok. 12,5 tys. mkw. GLA, na działce powstanie również parking na ok. 400 samochodów. Idąc z duchem czasu na terenie parku planowana jest również stacja ładowania samochodów elektrycznych.

- Tak jak w przypadku pozostałych naszych obiektów, tenant mix ma być kompleksowy i dopasowany do potrzeb lokalnej społeczności. Łącznie w Pasażu Bartoszyckim znajdzie się miejsce dla ponad 20 najemców. Mogę zdradzić, że jednym z nich będzie wiodący na rynku operator spożywczy - dodaje prezes zarządu Refield.

Podobnie jak w przypadku innych inwestycji warszawskiego dewelopera całość powstaje z myślą o zrównoważonym rozwoju. Firma planuje uzyskać dla tego obiektu certyfikację BREEM na poziomie “very good”.