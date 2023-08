Biznes i technologie

Baryłka ropy Brent staniała do 84,31 dol., a WTI do 79,95 dol.

Autor: PAP

Data: 22-08-2023, 07:59

We wtorek po godz. 7.30 notowania ropy Brent na giełdzie w Londynie spadły o 0,18 proc., do 84,31 dol. za baryłkę. Spadały też notowania amerykańskiej ropy WTI na giełdzie w Nowym Jorku o 0,21 proc., do 79,95 dol. za baryłkę.