Baryłka ropy Brent w poniedziałek po 76,6 dol., WTI w granicach 72 dol.

Autor: PAP

Data: 19-06-2023, 17:07

W poniedziałek ok. godz. 17 ropa Brent na giełdzie w Londynie drożała o 0,04 proc., do 76,6 dol. za baryłkę. Amerykańska ropa WTI na giełdzie w Nowym Jorku drożała o 0,01 proc., do niecałych 72 dol. za baryłkę.