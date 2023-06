Biznes i technologie

Baryłka ropy Brent zdrożała do 72,3 dol., WTI do 67,43 dol.

Data: 13-06-2023, 08:28

We wtorek po godz. 08.15 cena ropy naftowej Brent na giełdzie w Londynie zdrożała o 0,64 proc., do 72,3 dol. za baryłkę. Notowania amerykańskiej odmiany WTI wzrosły natomiast o 0,46 proc., do 67,43 dol. za baryłkę.