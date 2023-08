Biznes i technologie

Baryłka ropy Brent zdrożała w piątek rano do 83,74 dol., a WTI do 79,44 dol.

Autor: PAP

Data: 25-08-2023, 09:07

W piątek ok. godziny 9 notowania ropy Brent na giełdzie w Londynie rosły o 0,46 proc., do 83,74 dol. za baryłkę. W górę poszły też notowania amerykańskiej ropy WTI na giełdzie w Nowym Jorku o 0,49 proc., do 79,44 dol. za baryłkę.