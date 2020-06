BCC o tarczy antykryzysowej 4.0

BCC odnosi się pozytywnie do elementów Tarczy 4.0, takich jak dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, ułatwienia w realizacji zamówień publicznych, pakiet osłonowy dla samorządów, ułatwienie dostępu do wakacji kredytowych oraz dostosowanie rynku pracy do wyzwań COVID-19.

– Dopłaty do oprocentowania kredytów to kolejne narzędzie mające pomóc przedsiębiorstwom, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia przy regulowaniu swoich zobowiązań, czy też zaciąganiu nowych.

Ułatwienia w zakresie zamówień publicznych wychodzą naprzeciw zarówno potrzebie wydłużania terminów realizacji konkretnych zamówień, rezygnacji z karania wykonawców za opóźnienia związane z pandemią, jak i planom pobudzania gospodarki poprzez inwestycje publiczne – mówi dr Łukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Centre Club i wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

– Osłona dla samorządów jest o tyleż słusznym, co niewystarczającym krokiem w celu poprawy ciężkiej sytuacji samorządów, związanej ze stanem gospodarki i uszczuplonymi dramatycznie dochodami tych podmiotów.

Należałoby przede wszystkim zrezygnować z Janosikowego i skierować szerszy strumień dochodów

podatkowych do kasy samorządowej, kosztem budżetu centralnego – uważa wiceprezes BCC.

Poważne zastrzeżenia budzą jednak przepisy dotyczące ochrony przed przejęciem spółek przez podmioty spoza Unii Europejskiej. W wyniku zablokowania możliwości tego typu transakcji, wiele polskich podmiotów może zakończyć działalność. Zabraknie im bowiem wystarczającego finansowania z innych źródeł.

–W praktyce oznacza to likwidację wielu miejsc pracy, wzrost bezrobocia i zmniejszenie wpływów budżetowych związanych z funkcjonowaniem tych firm na polskim rynku. Należy też zauważyć, że są to przepisy niezgodne zarówno z Konstytucją RP, jak i przepisami unijnymi. Powoływanie się przy tym na przykłady innych państw, np. Niemiec jest nadużyciem, ponieważ w praktyce u nas zastosowano inne mechanizmy – podkreśla Łukasz Bernatowicz