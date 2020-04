BCC: Ponad połowa firm negatywnie ocenia swoją kondycję

Jak wyjaśniono, w połowie kwietnia br. Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej przeprowadziło badanie dotyczące sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw. Wzięły w nim udział firmy członkowskie organizacji zrzeszonych i współpracujących z Radą Przedsiębiorczości, której współzałożycielem jest Business Centre Club.

"Respondenci oceniają kondycję swoich firm w skali od 0 do 10 na 3,6. Łącznie negatywne oceny sformułowało 55,2 proc. (oceny od 0-4). Z tego aż 16,4 proc. firm ocenia kondycję swojej firmy bardzo źle (0)" - czytamy w informacji.

"Ale są również pozytywne oceny, łącznie to 18,9 proc. (6-10). Jedynie (lub aż) 1,1 proc. dało najwyższą ocenę (10 - bardzo dobrze). Są więc branże i firmy, które w obecnej sytuacji radzą sobie całkiem dobrze, ale te firmy są w mniejszości" - zauważono.

Z badania wynika, że gorzej kondycję firmy oceniają samozatrudnieni i mikro firmy (w skali od 0 do 10 odpowiednio 2,9 i 3,4). W dużych firmach (zatrudnienie większe niż 250 osób) średnia ocen jest nawet po stronie pozytywnej (5,3).

"Spośród branż najgorsza kondycja jest w usługach dla ludności (kosmetyczne, fryzjerskie) - 2,2 i w turystyce, gastronomii - 1,7. Lepsze oceny są w handlu - 4,6, produkcji 4,3 i budownictwie 5,1 1 (w skali od 0 do 10)" - napisano.

Badanie pokazało, że zgodnie z oczekiwaniami obecna kondycja firm jest zdeterminowana "koronakryzysem" - 76,1 proc. respondentów uważa, że epidemia negatywnie wpłynęła na ich biznes. Średnia ocena w skali 0-10 to 2,4.

Większość firm (94 proc.) oczekuje spadku przychodów w kwietniu, średnio o ok. 55 proc. Ponadto ok. 88 proc. oczekuje zmniejszenia zatrudnienia, przy średniej redukcji 15,5 proc. Największe spadki przychodów są oczekiwane w małych firmach (72 proc. dla samozatrudnionych wobec 33 proc. w dużych firmach).

Jak zauważono, podobnie jest w przypadku redukcji zatrudnienia. Duże firmy średnio oczekują 7-proc. redukcji, podczas gdy w mikrofirmach wskaźnik ten wynosi 16,6 proc.

"Duży spadek zakładają też średnie firmy (50-249 zatrudnionych), tj. 15,3 proc. Ten segment stanowi duże zagrożenie dla gospodarki, gdyż dla średnich firm zakres instrumentów pomocowych jest dużo mniejszy i zwolnienia w takiej skali, jak oczekiwane, odbiłyby się dużym wzrostem bezrobocia" - napisano w raporcie.

"Oczekiwany średni spadek zatrudnienia w maju to 18,5 proc. rdr, a dla przychodów to ok. 56 proc." - podano.

Jednocześnie, jak zauważono, najczęściej wskazywaną przyczyną złej sytuacji firm jest spadek popytu, dopiero na drugim miejscu jest zamknięcie gospodarki. Na trzecim miejscu są zatory płatnicze, co wskazuje jak ważnym problemem jest płynność firm.