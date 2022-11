W 2023 roku dopłata do składki tak z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych jak i zwierząt gospodarskich wyniesie 65 proc. składki - wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia rządu. Ile przewidziano na dopłaty do ubezpieczenia rolników i kto może je otrzymać? Zobacz szczegóły projektu.

W czwartek na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r.

Dopłaty do składek ubezpieczenia rolnego. Jakie uprawy obejmują?

Zgodnie z projektem dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia w przypadku upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych wyniesie 65 proc. składki do 1 hektara uprawy.

Dopłaty do składek ubezpieczenia rolnego także dla hodowców

Taki sama dopłata dotyczyć będzie składek z tytułu ubezpieczenia bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń (do jednej sztuki).

W uzasadnieniu projektu wskazano, że rocznie powierzchnia ubezpieczonych upraw wynosi ok. 3,7 mln ha, a zawieranych jest ok. 188 tys. takich umów. Z kolei liczba ubezpieczonych zwierząt gospodarskich wynosi ok. 22 mln szt. rocznie (w tym głównie drób), a liczba zawartych umów wynosi ok. 810.

Projekt dopłat do ubezpieczenia rolnego. Ile pieniędzy przewidziano?

Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2023 r. na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowano kwotę 1 mld 120 mln zł.