Będą dwie podwyżki płacy minimalnej w 2023. Rząd podał stawki

Autor: PAP (op. AT)

Data: 07-06-2022, 14:53

W 2023 roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Rząd proponuje, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 3383 zł, a od lipca wzrosła do poziomu 3450 zł brutto.

Rząd szykuje dwie podwyżki płacy minimalnej w 2023 roku. Jakie stawki? fot. PAP

Jaka płaca minimalna w 2023?

"Rada Ministrów zaproponowała, by od 1 stycznia 2023 r. najniższa pensja wynosiła 3383 zł brutto, a od 1 lipca 2023 - 3450 zł" - powiedział dziennikarzom Müller.

Dwukrotny wzrost płacy minimalnej to, jak mówił, to efekt problemów inflacyjnych. "Chcemy, aby płaca minimalna odpowiadała ruchom, które niestety pojawiają się w związku z ruchami inflacyjnymi wywołanymi najpierw przez zerwanie łańcuchów przez epidemię COVID-19, później - szantaż gazowy Rosji, a teraz przez działania wojenne na terenie Ukrainy" - powiedział.

Płaca minimalna w 2023 roku wzrośnie dwa razy

Zgodnie z zapisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przyszłym roku najniższe pensje wzrosną dwa razy.

Rząd po wtorkowym posiedzeniu poinformował, że od stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3383 zł, czyli o 373 zł więcej niż wynosi najniższa pensja w tym roku. W lipcu 2023 r płaca minimalna zostanie podwyższona do kwoty 3450 zł, co oznacza wzrost o 440 zł w stosunku do 2022 roku.

Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa w 2023?

Minimalna stawka godzinowa, której wysokość powiązana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia również wzrośnie. Od stycznia 2023 roku wyniesie 22,10 zł, a od lipca 22,50 zł, co oznacza wzrost o 14,2 proc. względem 2022 r.

Rada Ministrów - do 15 czerwca - przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej.

Rząd szacuje, że w przyszłym roku regulacje obejmą 2,74 mln osób.