Senat opowiedział się w czwartek za ustawą o maksymalnych cenach energii, proponując do niej poprawki. Wśród nich jest obniżenie pułapu maksymalnych cen prądu i rozszerzenie kręgu uprawnionych do skorzystania z tego mechanizmu m.in. o prywatną służbę zdrowia i banki żywności.

Ceny prądu w 2022 roku spędzają sen z powek i użytkownikom, i decydentom/ fot. Matthew Henry on Unsplash

Ustawa wraz z poprawkami została przyjęta jednogłośnie. Poprawki Senatu rozpatrzy teraz Sejm.

Ile będzie kosztował prąd w 2023 roku?

Senackie poprawki zmierzają m.in. do obniżenia pułapu maksymalnych cen prądu do 450 zł dla gospodarstw domowych oraz 600 zł dla sektora MŚP i samorządów. Obecnie w ustawie jest to odpowiednio 693 zł za MWh oraz 785 zł za MWh.

Maksymalne ceny prądu 2023 - dla kogo jeszcze?

Ponadto, senatorowie opowiedzieli się za rozszerzeniem kręgu uprawnionych do skorzystania z maksymalnych cen prądu m.in. o lotniska samorządowe, prywatną służbę zdrowia, przewoźników kolejowych, banki żywności i instytucje samorządowe opiekujące się uchodźcami z Ukrainy.

Senatorowie zaproponowali też, by cena maksymalna zawierała VAT i podatek akcyzowy. Przyjęli też poprawki skreślające regulacje dotyczące wody amoniakalnej - ustawa dopuszcza bowiem możliwość odstąpienia przez elektrownie od wychwytywania tlenków azotu w związku z ograniczoną dostępnością wody amoniakalnej.

Wypłata dodatków energetycznych

Wprowadzono też poprawki do ustawy o wsparciu odbiorców ciepła, doprecyzowując w niej kwestię wypłaty dodatków energetycznych w przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, a także uściślając, że dodatek w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego.

Maksymalne ceny energii 2023 - założenia ustawy

Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku wprowadza mechanizm maksymalnych cen energii, który ma chronić uprawnionych odbiorców przed drastycznym wzrostem cen prądu.