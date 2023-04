Dziś na godz. 20 umówiłem się na kolejne spotkanie z ministrem Ukrainy w sprawie umowy dot. eksportu zboża - poinformował w piątek minister rolnictwa Robert Telus. Nie wykluczył, że w piątek o godz. 20 "będziemy mieć sprawę dopracowaną".

Będzie kolejne spotkanie ws. zboża ze stroną ukraińską, fot. unsplash.com

Problemy z ukraińskim zbożem

"Nasze służby i polskie u ukraińskie jeszcze pracują, żeby ten dokument był dopracowany" - wskazał minister rolnictwa Robert Telus podczas konferencji po rozmowie z ministrem rolnictwa Ukrainy dot. zawarcia polsko-ukraińskiego porozumienia w sprawie eksportu zboża.

Trzeba zabezpieczyć Polskę przed zbożem z Ukrainy

"Dziś na godz. 20 umówiłem się na kolejne spotkanie z ministrem Ukrainy w tej kwestii, jeżeli nam się uda dograć wszystkie sprawy dziś i jutro czy może nawet pojutrze to w poniedziałek dojdzie do spotkania i do podpisania tego dokumentu" - powiedział.

"Dziś o godz. 20 będziemy mieć sprawę dopracowaną" - ocenił szef MRiRW. Zastrzegł jednak, że "jak się okaże, że nie, to będziemy pracować tak nad tym, żeby zabezpieczyć Polskę, żeby do Polski nie przybywało zboże z Ukrainy przynajmniej na okres do 1 lipca, który zaproponowałem".