Będzie nowy minister rolnictwa?

Polsat News podkreśla, że nie jest to informacja oficjalna, ale wiele wskazuje na to, że prawdziwa. Objęcie steru nad resortem rolnictwa jest bowiem kartą przetargową w układach między Zjednoczoną Prawicą a Koalicją Polską. Dlatego PiS miałoby złożyć popularnemu wśród rolników posłowi Jarosławowi Sachajko propozycję przejęcia schedy pod ministrze Ardanowskim, przed planowaną na jesień rekonstrukcją rządu.

Według portalu PN, PiS postawił jednak Sachajce jeden warunek - ma on do podobnego "desantu" przekonać 4 innych posłów ze swojego obecnego ugrupowania. Do wymiany kilku ministrów, a wśród nich Jana Ardanowskiego, dojść ma we wrześniu lub w październiku. W tym terminie rekonstrukcję rządu zapowiedział prezes PiS. Rząd planuje również zredukować liczbę resortów. Również jesienią odbyć się ma kongres Prawa i Sprawiedliwości.

Jak podaje Polsat News, już w lipcu mówiło się o tym, że premier Mateusz Morawiecki zamierza wymienić kilku ministrów swojego rządu. Wśród osób, które, jak pisał wówczas "SE", nie mogą być pewne swoich stanowisk są m.in. minister zdrowia Łukasz Szumowski, szef resortu finansów Tadeusz Kościński, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski czy minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Sam poseł Jarosław Sachajko przyznaje, że pewne rozmowy prowadził, ale "jeszcze nie na tym poziomie" i na razie wszystkie doniesienia traktuje jako kaczkę polityczną.