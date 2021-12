Będzie wypłata 500+ przed świętami? Apel do samorządów

Minister Marlena Maląg zaapelowała do samorządów o wypłatę 500 plus przed świętami. "Rząd zabezpieczył środki finansowe na ten cel, dzięki czemu możliwe będzie zapewnienie polskim rodzinom wsparcia materialnego, które przyczyni się do godnego spędzenia tego szczególnego okresu" – powiedziała.

Autor: PAP

Data: 15-12-2021, 17:31

Wypłata 500 plus w grudniu; fot. unsplash.com

Minister rodziny zwróciła się z apelem do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu "Rodzina 500 plus" jeszcze przed świętami. W rozmowie z PAP minister zwraca uwagę, że okres świąt to dla rodzin również czas wzmożonych wydatków.

Rodzina 500 plus - kiedy wypłata w grudniu?

"By wspomóc rodziny w przygotowaniach do nadchodzących świąt, by upłynęły w radosnej i spokojnej atmosferze, zwróciłam się do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z apelem o dołożenie wszelkich starań, by świadczenia wychowawcze w ramach programu 'Rodzina 500 plus', a także świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia" - powiedziała minister.

"Rząd zabezpieczył środki finansowe na ten cel, dzięki czemu możliwe będzie zapewnienie polskim rodzinom wsparcia materialnego, które przyczyni się do godnego spędzenia tego szczególnego okresu" - podkreśliła Maląg.

Świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Od 1 stycznia 2022 r. to ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia "Rodzina 500 plus" i je wypłacał. Gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.