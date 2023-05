Objęcie staży i praktyk przepisami o minimalnym wynagrodzeniu zakłada projekt ustawy przygotowany przez młodzieżówki Lewicy. Darmowe staże i praktyki to wyzysk młodych ludzi - mówili na piątkowej konferencji prasowej.

Będzie zakaz darmowych staży i praktyk? fot. unsplash

Będzie zakaz darmowych staży i praktyk?

Przedstawiciele młodzieżówek Lewicy przedstawili na piątkowej konferencji projekt ustawy zakładający objęcie staży i praktyk przepisami o minimalnym wynagrodzeniu. Projekt noweli ustawy o praktykach absolwenckich został w piątek złożony przez klub Lewicy.

Zdaniem współprzewodniczącego Młodej Lewicy Łukasza Michnika darmowe staże i praktyki to wyzysk młodych ludzi. "Jesteśmy współczesną, legalną, bezpłatną siłą roboczą, co powinno być wstydem dla polskiego państwa i wstydem dla polskiego rządu" - mówił.

Zwrócił uwagę, że jest to mechanizm tworzący nierówności już na samym początku zawodowej drogi młodych ludzi, ponieważ - jak mówił - na zdobywanie zawodowego doświadczenia w ramach darmowych praktyk i staży mogą pozwolić sobie tylko ci, których stać na to, by wziąć na siebie koszty wyżywienia, dojazdów, mieszkania.

Lewica chce zakazu darmowych praktyk i staży

"To skandal i absurd, że stworzono nam system, w którym darmowa praca ma charakter przywileju ekonomicznego. Czas z tym skończyć, dlatego dzisiaj prezentujemy projekt ustawy o zakazie darmowych staży i praktyk" - oświadczył Michnik i zaapelował o jak najszybsze przyjęcie nowych przepisów.

Przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów Kacper Krakowiak poinformował, że projekt jeszcze w piątek zostanie złożony w Sejmie przez posłów Lewicy. "Lewica to jedyna partia, która traktuje prawa pracownicze z prawami człowieka i jedyne ugrupowanie w Sejmie, które traktuje nasze pokolenie partnersko" - dodał.

Nadia Oleszczuk z Konfederacji Pracy Młodych uznała niedocenianą i niedostrzegalną pracę stażystów za niewolnictwo XXI wieku. "Bezpłatne staże powinny zostać zakazane, powinna zostać wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla stażystów, a staże powinny być wliczane do stażu pracy" - mówiła

Wiceszef klubu Lewicy Krzysztof Śmiszek podkreślił, że praca musi równać się płacy. "To niepodważalna wartość całego cywilizowanego świata. Jeśli się pracuje, to powinno się dostawać za tę pracę wynagrodzenie" - mówił.

"Będę w Sejmie przedstawicielem wnioskodawców i będę na mównicy sejmowej upominał się o prawa tych młodych ludzi" - zapowiedział. Wyraził też nadzieję, że wszystkie kluby parlamentarne poprą ten projekt. "Jeśli chcemy pomóc młodym ludziom godnie żyć, godnie rozpocząć dorosłe życie, to wszyscy dzisiaj powinni się pod tym podpisać" - dodał.