Behawiorystka: psy to nie +bezduszne mięso+; odczuwają ból tak samo, jak ludzie

Autor: PAP

Data: 23-08-2023, 19:34

Psy odczuwają ból tak samo, jak ludzie. Jedyna różnica polega na tym, że ludzie go manifestują - powiedziała PAP trenerka, behawiorystka i certyfikowana trenerka SATS Sylwia Matulewska, w odniesieniu do kontrowersyjnego wpisu kandydatki Konfederacji do Sejmu.