Belgia: Inflacja nadal spada, ale jednocześnie gwałtownie rosną ceny żywności

Autor: PAP

Data: 01-06-2023, 12:42

W maju życie w Belgii znów stało się droższe. Inflacja co prawda wyhamowała do 5,2 proc. dzięki niższym cenom energii elektrycznej i gazu, ale ceny żywności wciąż rosną (o 15,51 procent w porównaniu do cen sprzed roku) - donosi telewizja VRT.