Belg Thierry Lahanisky jest podejrzany o udział w próbie zamachu stanu w Demokratycznej Republice Konga (DRK) - donosi dziennik "Le Soir". Biznesmen jest przetrzymywany w brukselskim więzieniu Saint-Gilles za eksport broni do krajów objętych embargiem.

W DRK Lahanisky był w bliskim kontakcie z generałem Johnem Numbim, byłym generalnym inspektorem policji za rządów prezydenta Josepha Kabili w latach 2001-2019. Zgodnie z nakazem aresztowania Lahanisky'ego belgijska policja odnotowała jego udział w "projekcie dotyczącym możliwego zamachu stanu zorganizowanego przez wspomnianego generała" - pisze agencja Belga.

Adwokat biznesmena nie zaprzecza jego zaangażowaniu w politykę wewnętrzną DRK, ale przekonuje, że nie miało ono nic wspólnego z "uzbrajaniem" rebeliantów w regionie, a raczej z "zapewnieniem powszechnego referendum w sprawie niepodległości Katangi".

Jedną z kluczowych kwestii w sprawie są bliskie relacje Lahinsky'ego z generałem Numbim z Katangi. Biznesmen utrzymywał bliskie kontakty z kontrowersyjnym generałem i rzekomo działał jako "korespondent" belgijskiego wywiadu w Afryce.

"Mówi się, że belgijska firma Skytech, która zapewnia logistykę dla regionalnych misji humanitarnych, transportowała broń przez Afrykę. Belgijski wywiad rzekomo monitorował działania w celu uzyskania informacji o możliwych umowach regionalnych" - podaje agencja Belga.

Lahanisky został zatrzymany we wrześniu 2022 roku. Belgijskie władze podejrzewają go o próbę przerzutu broni do krajów objętych embargiem. Obecnie podejrzany jest również o udział w planowanym zamachu stanu w DRK.

Z Brukseli Łukasz Osiński