Belgia: Premier chce podnieść podatki i wydłużyć wiek emerytalny, to nigdy nie przejdzie - odpowiadają współrządzący socjaliści

Autor: PAP

Data: 18-12-2022, 20:06

Wyższe podatki, praca przez co najmniej 30 lat i koniec emerytalnych przywilejów urzędniczych, to ostatnie propozycje premiera Aleksandra De Croo, które przedstawił członkom swojego gabinetu. Jak relacjonują media współrządzący socjaliści nie zgadzają się na wdrożenie pomysłów premiera i mówią: to nigdy nie przejdzie.