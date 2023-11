Nie można wykluczyć, że Rada Polityki Pieniężnej zakończyła dziś krótki i dynamiczny cykl łagodzenia polityki pieniężnej - wskazał główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki, odnosząc się do środowej decyzji Rady.

fot.: nordroden/Adobe Stock/PTWP

Jak poinformował NBP, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 5,75 proc.

"Rada nie zmieniła stóp, biorąc pod uwagę skalę obniżek z poprzednich miesięcy, a także niepewność co do przyszłej (ekspansji) fiskalnej i regulacyjnej (wydłużenie zamrożenia cen prądu i gazu) oraz ich wpływu na inflację" - napisał w komentarzu ekonomista ING Banku Śląskiego.

Wskazał, że na decyzję RPP wpływ miała nowa projekcja inflacji, która pokazuje niższy CPI w 2024 (vs lipcowa projekcja), ale wyższą inflację w 2025, bez dojścia do celu 2,5 proc. Napisał, że zgodnie z nową projekcją z prawdopodobieństwem 50 proc. inflacja CPI wyniesie w 2023 11,3-11,5 proc., w 2024 - 3,2-6,2 proc. oraz 2,2-5,3 proc. w 2025 roku. Z kolei wzrost PKB z analogicznym prawdopodobieństwem wyniesie od -0,1 do +0,6 proc. w 2023 1,9-3,8 proc. w 2024 i 2,4-4,7 proc. w 2025.

"Oznacza to, że w porównaniu do lipcowej projekcji ścieżka inflacji została zrewidowana w dół w krótszym horyzoncie, co wynika w znacznej części z niższego punktu startowego. Jednakże ocena średniookresowej presji inflacyjnej (2025) jest nieco mniej optymistyczna" - napisał. Zauważył też, że prognozy wzrostu gospodarczego zostały skorygowane w górę zarówno w krótszym jak i dłuższym horyzoncie.

W ocenie Beneckiego, "również w grudniu RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian, a pauza w dostosowaniach stóp może się przedłużyć do marcowej projekcji NBP" - napisał.

Dodał również, że nie można wykluczyć, że Rada zakończyła dziś krótki i dynamiczny cykl łagodzenia polityki pieniężnej. "Biorąc pod uwagę niepewność związaną z cenami regulowanymi energii, skalą działań osłonowych w tym zakresie oraz przyszłością zerowej stawki na żywność, Rada będzie chciała najprawdopodobniej zapoznać się z wpływem wspomnianych czynników na inflację na początku roku i dalszy przebieg ścieżki inflacji" - napisał.

Ekonomista nie wykluczył jednak, że w marcu może mieć miejsce jeszcze jedno cięcie stóp, ale - jak ocenił - przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych jest mocno ograniczona.

"Oczekujemy, że w I połowie 2024 r. inflacja tymczasowo spadnie poniżej 5 proc., a następnie nastąpi jej wzrost powyżej tego poziomu" - napisał, dodając, że towarzyszyło temu będzie wyraźne odbicie koniunktury (wzrost PKB w 2024 r. na poziomie 2,5 proc. lub więcej), wynikające z ożywienia konsumpcji. "Będzie to się odbywało w otoczeniu ekspansji fiskalnej. Spodziewamy się, że działania RPP w najbliższych miesiącach będą ostrożne" - wskazał.