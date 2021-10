Benzyna po 4 zł? Konfederacja ma pomysł na rekordowe ceny paliw

Cena benzyny PB95 na poziomie 4,08 zł? Konfederacja proponuje obniżenie VAT-u na paliwo z 23 do 15 proc., akcyzy do nie więcej niż 10 proc. i opłaty paliwowej do 1,7 proc. ceny paliwa.

Autor: PAP

Data: 28-10-2021, 15:39

Konfederacja proponuje rozwiązanie, które ma obniżyć ceny benzyny. fot. PTWP

Benzyna po 4 zł? Konfederacja przedstawia projekt

Przedstawiciele Konfederacji zaprezentowali w czwartek projekt nazwany "Tanie paliwo" i zapowiedzieli, że będą zbierali podpisy pod nim również w innych ugrupowaniach parlamentarnych.

Według posła Krzysztofa Bosaka, ceny paliw pobiły już rekordy z września 2021 roku, natomiast "rząd nie zamierza z tym cokolwiek zrobić".

"Konfederacja przedstawia projekt, który ma realizować to, o czym mówił Jarosław Kaczyński, czyli doprowadzić do zatrzymania wzrostu cen paliw" - oświadczył Bosak na konferencji prasowej. Dodał, że PiS "okazało się partią hipokrytów", gdyż nie chce realizować tego, o czym politycy rządzącej partii "mówili będąc w opozycji".

Szczegóły projektu ustawy "Tanie Paliwo" przedstawił jego autor mec. Witold Stoch.

Konfederacja chce niższego VAT-u na benzynę

"Po pierwsze to obniżka VAT-u na paliwo do 15 proc. (z 23 proc.), po drugie, to obniżka stawek akcyzy, aby akcyza w przypadku benzyny PB95 wynosiła nie więcej niż 10 proc. ceny paliwa na stacji (teraz 25,4 proc.), obniżka opłaty paliwowej, którą PiS podwyższało już dwa razy w ciągu swoich rządów, tak, aby stanowiła ona jedynie 1,7 proc. ceny paliwa (teraz 2,9 proc.), a także likwidacja opłaty emisyjnej (teraz 1,3 proc. ceny paliwa), której nie było przez wiele lat, a została wprowadzona przez rząd PIS (w 2019 r.)" - wyliczał mec. Stoch.

Według niego, ceny na stacjach paliw po takich obniżkach byłyby na poziomie 4,08 zł/litr w przypadku benzyny PB95, oraz 4,50 zł za litr w przypadku oleju napędowego do silników wysokoprężnych (diesla).

Stoch zwrócił też uwagę na ceny hurtowe paliw w rafineriach wraz z marżą - w przypadku litra PB95 to 3,07 zł (51,7 proc. ceny na stacjach paliw), a w przypadku ON, to 3,43 zł za litr (56,1 proc. ceny na stacjach paliw).

Prawnik dodał, że celem projektu ustawy jest także walka z "galopującą inflacją" oraz "o portfele Polaków".

Obniżka VAT i opłaty paliwowej priorytetem dla rządu?

W ocenie posła Artura Dziambora, obniżka cen paliw "powinna być w tym momencie absolutnym priorytetem dla rządu". "Ta gigantyczna obniżka podatków na cenach paliwa sprawiłaby, że transport byłby tańszy, a jeżeli transport byłby tańszy, to i towary w sklepach byłyby tańsze" - podkreślił Dziambor.

Poseł Grzegorz Braun wyraził nadzieję, że projekt trafi na "ścieżkę procedury parlamentarnej". Dodał, że podpisało się pod nim 11 posłów Konfederacji. Do złożenia projektu w Sejmie konieczne są podpisy pod nim co najmniej 15 posłów.

"Pozytywnych skutków przeprowadzenia +ustawy Stocha+ nie da się przeszacować. Mam nadzieję, że to jest na tyle ewidentne dla naszych koleżanek i kolegów z innych formacji, że dopomogą w procedowaniu tego projektu" - oświadczył Braun.