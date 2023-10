263,5 mln zł kosztowała będzie rozbudowa bazy narciarstwa biegowego i biathlonu na Kubalonce w Beskidach – poinformował w poniedziałek w Szczyrku minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Obiekt ma być gotowy w 2027 roku.

"To jedna z najlepszych wiadomości, jeśli chodzi o finansowanie polskiego sportu. (…) Kubalonka (przełęcz w Beskidach między Istebną i Wisłą - PAP) to ogromny potencjał narciarstwa biegowego i biathlonu w Polsce, ważny punkt sportów zimowych. (…) Tutaj, z wykorzystaniem najnowocześniejszej infrastruktury, treningi będą mogły odbywać się przez cały rok. (…) Chcielibyśmy też realizować na naszym terenie zawody najwyższej rangi zarówno w narciarstwie biegowym, jak i w biathlonie" - powiedział minister Grzegorz Puda.

Jak zaznaczył, na Kubalonce powstanie między innymi obiekt, w którym znajdzie się hotel na sto miejsc, parking, zaplecze sportowe z siłownią i sauną, a także całoroczny, kryty tor do narciarstwa biegowego o długości 1 km. "To będzie tor umożliwiający kształcenie i poprawę jakości treningów nie tylko zimą, ale też latem. Wyposażony zostanie w nowoczesny system naśnieżania. Tam też będzie też strzelnica biathlonowa" - wskazał szef MFiPR.

Dodał, że inwestycja rozpocznie się w przyszłym roku. Gotowa ma być w 2027 roku.

Obiektem na Kubalonce zarządza Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku. Jego dyrektor Tomasz Laszczak powiedział w poniedziałek, że pieniądze na inwestycję pochodziły będą z ministerstwa sportu i turystyki. Jej koszt to 263,5 mln zł. Z resortu sportu pochodziło będzie 260 mln zł.

"To inwestycja przełomowa, zmieniająca całą Kubalonkę i świat sportu. (…) Tak naprawdę będzie to obiekt wielofunkcyjny" - powiedział. Wyjaśnił, że oprócz bycia areną dla sportów zimowych, będzie on mógł funkcjonować latem, jako miejsce treningów nartorolkowych. Będzie mógł być wykorzystywany jako stadion piłkarski lub scena koncertów. "Chcemy, żeby ten obiekt żył. Nie po to, wydajemy 260 mln zł, by on stał. On ma żyć i zwiększać atrakcyjność regionu" - powiedział Laszczak.

Dyrektor COS-OPO podkreślił, że obiekt ma spełniać wymogi Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Międzynarodowej Unii Biathlonu, by organizować na nim zawody najwyższej rangi.

Tomasz Laszczak zaznaczył, że koncepcja architektoniczna zakłada, iż tylko hotel, o bryle dostosowanej do krajobrazu, będzie widoczny. "Całość ma być funkcjonalna, ale nie będzie szpecić beskidzkiego krajobrazu" - podkreślił.

Laszczak przypomniał, że obiekt na Kubalonce w minionych czterech latach był unowocześniany. Zmodernizowana została między innymi strzelnica biathlonowa, system naśnieżania i oświetlenie, które spełnia wymogi transmisji telewizyjnych. Kosztowało to 28 mln zł, które przekazał resort sportu.

Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu Witold Roman wskazał na wzrost nakładów na inwestycje sportowe w ostatnich latach. "Pięć lat temu budżet, który był przekazywany na inwestycje w COS, wynosił 18 mln zł. W tym roku to 260 mln zł, a w następnym - jeśli wszystko pójdzie dobrze - pół miliarda. Za kilka lat będziemy dysponowali najlepszą infrastrukturą sportową w Europie. (…) Rozwijamy się na skalę XXI wieku" - powiedział.

Wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz dodał, że inwestycja oznacza wsparcie dla gospodarki południa regionu. "Powstaje kolejna perła w Beskidach. Ona pomoże młodzieży i polskiemu sportowi, ale ten obiekt to nie tylko sport. To wielka pomoc gospodarcza dla tego terenu. Ten obiekt będzie mógł być wykorzystywany także przez kulturę i inne działy" - dodał.